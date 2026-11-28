Schon rund 355.000 Euro für Marius Borg Høibys Verteidigung: Nun kommt eine dritte Anwältin dazu. Die Endsumme ist noch offen.

Wenn die Verhandlung am 9. Februar 2027 beginnt, sitzt neben Daniel Storrvik und Alexander Rydberg Greaker auch die Rechtsanwältin Heidi Juritzen an seiner Seite. Sie ist neu im Team.

Das Gericht begründete die Entscheidung mit dem erwarteten Arbeitsaufwand. Außerdem müsse das umfangreiche Verfahren gründlich vorbereitet werden.

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Zudem steht das Dreierteam zwei Staatsanwälten, fünf Ermittlern und drei Anwälten der Geschädigten gegenüber. Heidi soll Daniel und Alexander deshalb bei der Aufteilung der Aufgaben entlasten. Drei gerichtlich bestellte Verteidiger sind in Norwegen selten. Der Staat muss allerdings so viele Anwälte bezahlen, wie für eine angemessene und wirksame Verteidigung im jeweiligen Fall nötig sind.