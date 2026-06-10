Marius Borg Høiby bleibt in U-Haft: Berufungsgericht lehnt Freilassungsantrag ab

Marius Borg Høiby (29), Sohn der Kronprinzessin Mette-Marit, wollte seiner schwer kranken Mutter beistehen, doch das Berufungsgericht hat seinen Antrag auf Freilassung abgelehnt. Das Gericht sieht weiterhin eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Høiby erneut strafbare Handlungen begeht.

Marius Borg Høiby (29) hat erneut einen Antrag auf Freilassung gestellt, doch das Berufungsgericht hat ihn abgelehnt. Høiby wollte seiner schwer kranken Mutter, Kronprinzessin Mette-Marit (52), beistehen, die an Lungenfibrose leidet und dringend eine Lungentransplantation benötigt.

Das Amtsgericht Oslo hatte Høiby am Montag die Freilassung gewährt, doch die Anklage legte Berufung ein. Das Berufungsgericht entschied nun in zweiter Instanz, dass Høiby weiterhin eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, erneut strafbare Handlungen zu begehen. Als Grund für seinen erneuten Antrag hatte Høiby die verschlechterte Gesundheit seiner Mutter angegeben. Die Anwältin von Høiby, Ellen Holager Andenæs, zeigte sich enttäuscht von der Entscheidung.

Das Berufungsgericht verwies darauf, dass Høiby bereits die Konsequenzen gekannt hatte, als er ein Kontaktverbot verletzte, und dass sein Drogenmissbrauch sowie das Medieninteresse eine Belastung für ihn und die königliche Familie darstellten. Das Gericht sah keine Verringerung des Risikos einer Wiederaufnahme des Kontakts mit dem Opfer und neuer krimineller Handlungen durch die Krankheit seiner Mutter





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Marius Borg Høiby Kronprinzessin Mette-Marit Freilassungsantrag Berufungsgericht U-Haft Lungenfibrose Lungentransplantation

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Spaß im Pool: Genießt Marius Borg Høiby seine Knastzeit?Marius Borg Høiby klagte kürzlich über Einsamkeit in U-Haft – nun zeigt ein Foto den Royal-Spross strahlend, Arm in Arm mit zwei Insassen.

Read more »

So kämpft Marius Borg Høiby um seine Entlassung aus der U-HaftWeil es Mette-Marit immer schlechter geht, will Marius Borg Høiby aus dem Gefängnis entlassen werden. Auf einen kleinen juristischen Sieg folgte nun prompt ein Rückschlag.

Read more »

Von wegen Knast-Frust: So amüsiert sich Marius Borg Høiby im Gefängnis-PoolJammert er nur für Mitleid? Aufnahmen von Marius Borg Høiby aus dem Gefängnis sorgen nun für Aufsehen. Denn der royale Problem-Sohn planscht seelenruhig im Pool hinter Knast-Mauern.

Read more »

Berufungsgericht urteilt: Marius Borg Høiby kommt nicht freiMarius Borg Høiby bleibt hinter Gittern, während seine schwer kranke Mutter kämpft. Warum das Berufungsgericht ihn nicht freilässt.

Read more »