Marius Borg Høiby bleibt in Untersuchungshaft

Ein Berufungsgericht hält Marius Borg Høiby in Untersuchungshaft. Im kommenden Februar startet der Berufungsprozess, in dem die Vergewaltigungsvorwürfe neu aufgerollt werden.

Marius Borg Høiby (29), der älteste Sohn von Norwegen s Königin Mette-Marit, bleibt in Untersuchungshaft. Das hat ein Berufungsgericht entschieden, wie die norwegische Nachrichtenagentur NTB berichtet.

Die Anklage hatte gegen die Entscheidung Berufung eingelegt. Damit musste sich ein übergeordnetes Gericht erneut mit der Frage befassen, ob der 29-Jährige weiter in Haft bleibt.

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Berufungsgericht bestätigt Untersuchungshaft für Høiby

Das Berufungsgericht hat die Untersuchungshaft für Marius Borg Høiby bestätigt. Die Entscheidung betrifft den 29-Jährigen, dessen Mutter Mette-Marit die Königin Norwegens ist.

Bislang wurde die Untersuchungshaft regelmäßig um jeweils vier Wochen verlängert. Der Hausarrest, unter dem Høiby derzeit steht, bezeichnete einer seiner Verteidiger am Montag als unerträglich.

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Verteidigung akzeptiert Entscheidung, prüft aber Begründung

Die Verteidiger von Marius Borg Høiby haben das Ergebnis bedauert, die Entscheidung des Berufungsgerichts aber zur Kenntnis genommen. Sie hätten sich ein anderes Ergebnis gewünscht, wie sie mitteilten.

Die Verteidigung kündigte an, die Begründung des Gerichts gründlich zu prüfen. Anschließend will sie das weitere Vorgehen mit Høiby besprechen. Die Vorwürfe gegen ihn gelten bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung als nicht bewiesen.

Høiby wurde bereits wegen zahlreicher Straftaten zu vier Jahren Haft verurteilt. Darunter befinden sich zwei Vergewaltigungen nach norwegischem Recht. Er hat das Urteil angefochten, weshalb die Angelegenheit noch nicht abgeschlossen ist.

Berufungsprozess im Februar prüft Vergewaltigungsvorwürfe neu

Ein Berufungsprozess soll im kommenden Februar starten. Dabei werden die Vorwürfe der Vergewaltigungen gegen Marius Borg Høiby neu aufgerollt.

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Auch die Vorwürfe der häuslichen Gewalt gegen eine Ex-Freundin stehen im Berufungsverfahren erneut zur Prüfung. Für Høiby bedeutet das, dass sich seine rechtliche Lage in den kommenden Monaten weiter entscheiden wird, während er in Untersuchungshaft bleibt.