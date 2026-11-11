Marius Borg Høiby festgenommen: Königsfamilie im Fokus

Die Festnahme von Marius Borg Høiby im August 2024 wirft Fragen zur Rolle von König Haakon auf. Details aus Gerichtsakten zeigen die Entscheidungsschritte und Beteiligten der königlichen Behörden.

Am 4. August 2024 wurde Marius Borg Høiby, Sohn der norwegischen Königin Mette-Marit, festgenommen, nachdem er seine damalige Freundin körperlich bedroht hatte. Die Ermittlungen zeigen, dass der König Haakon selbst in die Festnahme involviert war, was die ohnehin fragile Beziehung zwischen dem Reich und der Öffentlichkeit weiter belastet.

Festnahme und Ablauf des Tages

Um 13.04 Uhr informierte ein Mitarbeiter der königlichen Polizeieskorte die Kommunikationschefin Guri Varpe, die sofort an das Justizministerium verlinkte. Der Hofchef fuhr anschließend mit Haakon an die Jansløkka-Schule, wo Haakon den PST-Mitarbeiter anrief und bestätigte, dass Marius sich der Polizei stellen könne. Nach ein paar Minuten Rückruf des Mitarbeiters wurde die Festnahme an den Toren von Skaugum durchgeführt.

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Der junge Mann wurde aus dem Hause der Königin an den Haupttor von Skaugum gebracht und dort in Polizeigewahrsam genommen. Laut Gerichtsakten fuhr Mette-Marit ihn dort, bevor er zu Fuß das Gelände verließ.

Parteien und Hintergründe

Der PST-Mitarbeiter erklärte später, er sei überrascht, dass Haakon schon von der geplanten Festnahme wusste. Die Hintergründe liegen laut Spezialeinheit in den Sicherheitsbedenken des Hofes, da Marius eng mit kriminellen Kreisen verbunden sei.

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Haakon war damals noch Kronprinz und sein Stiefvater wird in der Öffentlichkeit als Mitgestalter der Festnahme dargestellt. Gleichzeitig betonen die königlichen Sprecher, dass die Sicherheit auf dem Anwesen eine zentrale Rolle spielte.

Rechtliche Konsequenzen und weitere Verfahren

Im Juni 2026 wurde Marius Borg Høiby in Oslo wegen zweier Vergewaltigungen, Gewalt in einer Beziehung und Körperverletzung zu vier Jahren Haft verurteilt. Gegen Teile des Urteils legte er Berufung ein, wobei die Fälle noch vor Gericht diskutiert werden.

Die unabhängige Spezialeinheit der Polizei untersuchte den Ablauf des Tages, weil ein Verdacht bestand, dass ein PST-Mitarbeiter seine Schweigepflicht verletzt hatte. Nach Prüfung konnte kein strafbarer Verstoß nachgewiesen werden, sodass das Verfahren eingestellt wurde.

Auswirkungen auf die Norwegische Königsfamilie

Die Aufdeckung der Festnahme hat das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Integrität der königlichen Familie erschüttert. Experten warnen, dass die Ambivalenz zwischen monarchischer Fürsorge und rechtlicher Handlungsfähigkeit die Wahrnehmung von Autorität festschreibt.

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Die königlichen Offiziellen haben angekündigt, interne Sicherheitsprotokolle zu überarbeiten, um solche Situationen künftig besser zu managen. Gleichzeitig betonen sie, dass die juristischen Verfahren unabhängig von familiären Verbindungen laufen."}}