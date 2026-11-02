Marius Borg Høiby: Haftprüfung für Freilassung vor Berufungsverfahren

Marius Borg Høiby beantragt die vorzeitige Entlassung aus der U-Haft. Die Staatsanwaltschaft widerspricht und fürchtet Rückfall, während Anwälte neue Zeugen präsentieren.

Marius Borg Høiby steht am Montagvormittag vor dem Haftrichter. Der 29-jährige Skandalsohn der norwegischen Königin Mette-Marit hatte bereits eine vierjährige Haftstrafe erhalten. Er will aus der U-Haft entlassen werden, bis sein Berufungsverfahren am 9. Februar beginnt.

Antrag auf Entlassung aus luxuriöser U-Haft

Bisher muss Marius Borg Høiby seine Untersuchungshaft mit einer elektronischen Fußfessel in seinem Haus nahe dem Schloss Skaugum verbringen. Die Bedingungen werden von Außenstehenden als sehr luxuriös empfunden. Er darf sich in einem festgelegten Bereich frei bewegen und den königlichen Swimmingpool uneingeschränkt nutzen. Doch jetzt möchte er die Haftbedingungen ändern. Er wünscht sich, frei in der Öffentlichkeit zu sein. Dies könnte dazu führen, dass er später länger im Gefängnis sitzt, da keine Untersuchungshaft mehr angerechnet würde.

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Staatsanwaltschaft warnt vor Risiken

Gegenüber dem TV-Sender TV2 äußerte sich die Rechtslage kritisch. Ein Sprecher betonte, dass Høiby die Strafe lieber zu Hause verbüßen würde, wenn das Fußfesselsystem funktionieren würde. Die Bitte um Freilassung zeige jedoch etwas über seine prekäre Lage aus. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft fürchten, dass er in sein altes Leben mit Alkohol und Drogen zurückkehren könnte. Aus diesem Grund fordern sie eine erneute vierwöchige Verlängerung der U-Haft.

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Anwälte führen geheime Zeugen vor

Marius' Anwälte Daniel Storrvik und Alexander Greaker wollen vor dem Haftrichter darlegen, dass sich seine Situation verändert hat. Dazu haben sie zwei Zeugen geladen, deren Namen nicht bekannt sind. Beide Zeugen gehören zum Behandlungsteam rund um Marius. Storrvik erwähnte zuvor, dass die Vereinbarung für einige Zeit gut war. Es gebe nun jedoch Umstände, auf die er nicht eingehen wolle, die einiges geändert hätten. Vor einiger Zeit hatten seine Anwälte mitgeteilt, dass Marius einen Job sucht. Ob hier ein Zusammenhang besteht, ist nicht bekannt.

Hintergrund des Verfahrens

König Haakon VIII. von Norwegen und Königin Mette-Marit sind über die Situation besorgt. Die Königin brachte Marius Borg Høiby mit in die Ehe. Der Prozess gegen ihn begann am 3. Februar. Kurz davor kam er in die U-Haft ins Osloer Gefängnis. Am 15. Juni wurde das Verfahren fortgesetzt. Das weitläufige Gelände von Gut Skaugum bleibt der Ort, an dem er sich bisher bewegte. Das Haus mit dem braunen Dach ist sein aktueller Aufenthaltsort.