Marius Borg Høiby hat einen Job als Möbeltischler angetreten, den ersten Arbeitstag hat der Sohn von Königin Mette-Marit bereits hinter sich. Die neue Stelle hat auch Folgen für seine Untersuchungshaft, in der er mit Fußfessel auf Skaugum auf den Berufungsprozess wartet.

Marius Borg Høiby hat einen Job als Möbeltischler angetreten, den ersten Arbeitstag hat der Sohn von Königin Mette-Marit bereits hinter sich. Die neue Stelle hat auch Folgen für seine Untersuchungshaft, in der er mit Fußfessel auf Skaugum auf den Berufungsprozess wartet.

Marius Borg Høiby will vorerst keinen weiteren Antrag stellen, aus der Untersuchungshaft entlassen zu werden. Sein Verteidiger Alexander Greaker begründet das gegenüber der norwegischen Zeitung "VG" mit einem neuen Job. Zuerst hatte der Sender TV 2 darüber berichtet, demnach arbeitet der Sohn von Königin Mette-Marit als Möbeltischler.

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"Der erste Arbeitstag ist geschafft. Das ist ein wichtiger Schritt in seiner Rehabilitation. Deshalb möchte er jetzt keine Freilassung beantragen", sagte Greaker, der Høiby gemeinsam mit Daniel Storrvik vertritt, zu "VG". Für seinen Mandanten sei es sehr wichtig gewesen, zu arbeiten, betonte der Anwalt gegenüber TV 2.