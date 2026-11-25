Marius Borg Høiby hat in der Untersuchungshaft seinen ersten Arbeitstag absolviert. Während sein Anwalt die Haftverlängerung akzeptiert, bereitet der 29-Jährige Berufung gegen die Vorwürfe vor.

Marius Borg Høiby hat in der Untersuchungshaft seinen neuen beruflichen Alltag aufgenommen. Der 29-jährige Sohn von Norwegen s Königin Mette-Marit absolvierte am vergangenen Montag seinen ersten Arbeitstag in einer Justizvollzugsanstalt. Seine Verteidigung bestätigte gegenüber dem norwegischen Fernsehsender TV2, dass der Häftling nun einer geregelten Tätigkeit nachgeht, die Teil des Haftprogramms ist.

Arbeitsalltag im Gefängnisort Oslo

Laut den Angaben von TV2 verbringt Høiby seine Arbeitszeit in einer Werkstatt, die sich in unmittelbarer räumlicher Nähe zu seiner Unterkunft befindet. Dies erleichtert den täglichen Transfer zwischen Wohnbereich und Arbeitsstätte erheblich. Die Anordnung dieser Tätigkeit erfolgt im Rahmen der üblichen Maßnahmen zur Strukturierung des Alltags für Insassen in Untersuchungshaft, solange das Verfahren noch nicht abgeschlossen ist.

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Rechtliche Strategie und Verteidigerstatement

Sein Anwalt Alexander Greaker äußerte sich klar zur aktuellen Situation seines Mandanten. Er betonte, dass Høiby der bevorstehenden Verlängerung der Untersuchungshaft bereits vorab zugestimmt hat. Diese Einwilligung erfolgt strategisch, um weitere Konflikte mit der Justiz zu vermeiden und einen reibungslosen Prozessablauf zu gewährleisten. Greaker dementierte damit indirekt Spekulationen über Widerstand seitens des Angeklagten gegen die Fortdauer der Inhaftierung.

Wiederkehrende Gerichtsentscheidungen

Die rechtliche Lage bleibt dynamisch, da alle vier Wochen eine gerichtliche Überprüfung der Haftbedingungen stattfindet. Das nächste entscheidende Verfahren ist für den kommenden Montag anberaumt. Bisher hat Høiby mehrfach vergeblich beantragt, aus der Untersuchungshaft entlassen zu werden. Die Justiz behält sich jedoch vor, die Notwendigkeit der Freiheitsentziehung weiter zu prüfen, insbesondere angesichts der Schwere der vorgeworfenen Taten.

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Straftaten und laufende Berufungsverfahren

Die Haft basiert auf zahlreichen im Sommer bekannt gewordenen Straftaten, darunter zwei Vergewaltigungen nach norwegischem Recht. Høiby bestreitet diese Anschuldigungen jedoch in der Öffentlichkeit nicht, sondern wehrt sich juristisch. In mehreren Punkten des Verfahrens hat er formell Berufung eingelegt, sodass das Urteil noch nicht rechtskräftig ist. Diese rechtlichen Schritte sind der Grund, warum keine endgültige Verurteilung vorliegt und die Untersuchungshaft fortbesteht.

Familienhintergrund und mediale Aufmerksamkeit

Marius Borg Høiby genießt aufgrund seiner familiären Herkunft eine besondere mediale Aufmerksamkeit. Er ist der Stiefsohn von Norwegens König Haakon VIII. und wuchs gemeinsam mit den leiblichen Kindern des Königspaares auf. Obwohl er weder den Prinzentitel trägt noch zur offiziellen königlichen Familie zählt, wird er in der norwegischen Gesellschaft häufig als sogenannter Bonus-Prinz bezeichnet. Dieser Status verstärkt die öffentliche Debatte um seinen Prozess erheblich.