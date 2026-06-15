Marius Borg Høiby: Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit nicht vor Ort bei Urteilsverkündung

Der Prozess gegen Marius Borg Høiby beginnt ohne den Angeklagten im Gerichtssaal. Seine Anwältin sagt, dass er aus gesundheitlichen Gründen nicht erscheinen kann. Das Gericht entscheidet über das Schicksal von Mette-Maris ältestem Sohn, der wegen vier Vergewaltigungen, mehrerer Fälle häuslicher Gewalt, Verstößen gegen Kontaktverbote sowie Drogen- und Verkehrsdelikten angeklagt ist.

Der wichtigste Tag im Prozess gegen Marius Borg Høiby beginnt ohne den Angeklagten im Gerichtssaal. Wenn das Gericht um 8.30 Uhr zusammenkommt und der Richter das Urteil verkündet, wird der Sohn von Norwegen s Kronprinzessin Mette-Marit nicht vor Ort sein.

Seine Anwältin Ellen Holager Andenæs sagte zuvor, dass er aus gesundheitlichen Gründen nicht erscheinen kann. An welcher Krankheit er leidet, sagte sie nicht. Das Gericht in Oslo teilte jedoch mit: Das hat keinerlei Konsequenzen, das Urteil wird verkündet. Es geht um Jahre hinter Gittern.

Seit Februar sitzt er in Untersuchungshaft. Hinter ihm liegt ein Prozess, der Norwegen seit Monaten beschäftigt - und das Königshaus schwer belastet. Von Anfang Februar bis Mitte März wurde gegen den ältesten Sohn von verhandelt. Gestartet war das Verfahren mit 38 Anklagepunkten, während des Prozesses kamen weitere Vorwürfe hinzu.

Am Ende muss das Gericht über 40 Punkte entscheiden. Das Gericht entscheidet über das Schicksal von Mette-Maris ältestem Sohn. Es geht unter anderem um vier Vergewaltigungen, mehrere Fälle häuslicher Gewalt, Verstöße gegen Kontaktverbote sowie Drogen- und Verkehrsdelikte. Mehrere Ex-Freundinnen sagten vor Gericht gegenaus.

Auch Frauen sagten aus, die er laut Anklage im Schlaf missbraucht haben soll. Dabei kamen zahlreiche intime Details aus dem Leben von Marius ans Licht. Die Staatsanwaltschaft fordert sieben Jahre und sieben Monate Haft - und eine Verurteilung in 39 der 40 Anklagepunkte! Marius weist die schwersten Vorwürfe zurück, hat aber weniger gravierende Delikte eingeräumt.

Zunächst hieß es, Marius, seine Anwälte und möglicherweise auch die norwegische Königsfamilie würden das Urteil bereits rund 30 Minuten vor der offiziellen Verkündung erfahren. Nach aktuellen BILD-Informationen wird es jedoch keine Vorab-Mitteilung geben. Demnach erfährt auch der Angeklagte das Urteil erst im Gerichtssaal während der offiziellen Verkündung





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