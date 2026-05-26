Marius Borg Høiby, the scandal son of Crown Princess Mette-Marit, has been fighting to be released from his U-Haft detention. However, his efforts have been unsuccessful. He will leave the Oslo prison in June, and the prison will be closed. The prison has been in use since 1934 and was considered one of the most important prisons in the country. It was known as 'Bayer'n' due to a nearby brewery. The prison will be demolished and replaced with a modern high-security facility for 140 inmates.

Er hatte in den letzten Wochen verbissen und bis zur letzten Instanz darum gekämpft, aus der U-Haft entlassen zu werden. Daraus wurde aber für Marius Borg Høiby (29), den Skandalsohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52), nichts.

Allerdings weiß er jetzt schon: Mitte Juni kann er dem Osloer Gefängnis endlich den Rücken kehren. Geheiz mit seinen 243 Häftlingen wird geschlossen. Es gilt als veraltet, die Abrissbirne wartet bereits. Alle Häftlinge ziehen deshalb in andere Gefängnisse um.

Auch Marius muss sich deshalb bald an eine neue Umgebung gewöhnen. Eine Gerichtszeichnung von Marius Borg Höiby, Staatsanwalt Sturla Henriksbö und Ermittlungsleiter und Polizeianwalt Andreas Kruszewski während des Prozesses im MärzDas Osloer Gefängnis war seit 1934 eine der wichtigsten Haftanstalten des Landes. Traditionell saßen hier Häftlinge mit kurzen Strafen ein. Die Einheimischen nennen es „Bayer‘n“.

Der Grund: Hier stand vor langer Zeit mal eine Bierbrauerei, und Bier nennen die Norweger in der Umgangssprache „Bayer“ („Trinkst du einen Bayer mit mir?

“). Bier gibt es hier natürlich nicht, aber neben den Zellen auch Werkstätten und Schulräume. Trotzdem entsprach es nicht länger den modernen Richtlinien für Gefängnisse. 2022 fiel der Entschluss: Das Gefängnis wird abgerissen! Bis 2031 entsteht ein modernes Hochsicherheits-Gebäude für 140 Häftlinge.

Die Gefangenen, die im Moment noch in Oslo untergebracht sind, werden deshalb verlegt. Zur Auswahl stehen Haftanstalten im 130 Kilometer entfernten Ilseng und im 40 Kilometer entfernten Romerike.verlegt wird und in welches Gefängnis er kommen wird, ist nicht bekannt. Es ist anzunehmen, dass Marius und seine Familie auf das nahe Romerike hoffen





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