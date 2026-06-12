Marius Borg Høiby: Urteil im Prozess am 15. Juni

Marius Borg Høiby, Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit, wird am 15. Juni über Video-Link zugeschaltet, als das Urteil im Prozess gegen ihn verkündet wird. Der 29-jährige ist seit Februar in Untersuchungshaft und wird vorgeworfen, über Jahre hinweg Frauen verletzt und Grenzen überschritten zu haben.

Marius Borg Høiby , Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit , wird am 15. Juni über Video-Link zugeschaltet, als das Urteil im Prozess gegen ihn verkündet wird. Der 29-jährige ist seit Februar in Untersuchungshaft und wird vorgeworfen, über Jahre hinweg Frauen verletzt und Grenzen überschritten zu haben.

Die Staatsanwaltschaft hat 40 Anklagepunkte vorgelegt, darunter vier Vergewaltigungsvorwürfe. Marius bestreitet die schwersten Vorwürfe, aber räumt einige weniger schwere Delikte ein. Seine Anwälte fordern eine mildere Strafe, während die Staatsanwaltschaft 7 Jahre und 7 Monate Haft gefordert hat. Wenn Marius bei den schwersten Vorwürfen freigesprochen wird, fällt die Strafe deutlich milder aus.

Der Prozess entwickelte sich schnell zum 'Prozess des Jahrhunderts' in Norwegen und hat Wochenlang Zeugen, Ex-Freundinnen und Ermittler befragt. Die norwegische Justiz wirft Marius eine ganze Serie schwerer Straftaten vor, darunter Vergewaltigung, Gewalt gegen Ex-Partnerinnen, Verstöße gegen Kontaktverbote sowie Drogendelikte





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Marius Borg Høiby Kronprinzessin Mette-Marit Prozess Des Jahrhunderts Norwegen Urteil

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wenige Tage vor dem Urteil: Marius Borg Høiby wurde ins Krankenhaus gebrachtBerichten zufolge wurde Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby ins Krankenhaus gebracht. Die Gründe dafür sind bisher nicht bekannt.

Read more »

Marius Borg Høiby entspannt im Pool, während Urteil näher rücktMarius Borg Høiby, Sohn von Prinzessin Mette-Marit, sitzt in U-Haft – und hat dort offenbar Zugang zu einem Pool. Norwegens Justiz funktioniert anders als hierzulande.

Read more »

Kurz vor Urteil: Polizei bringt Marius Borg Høiby nach Klinik ins neue GefängnisAm Mittwoch wurde Marius Borg Høiby ins Krankenhaus gebracht. Zwei Tage später soll Mette-Marits Sohn wieder entlassen und ins Gefängnis gebracht worden sein.

Read more »

Marius Borg Høiby im Krankenhaus: Urteil am Montag erwartetKurz vor dem Urteil im Fall Marius Borg Høiby sorgt sein Krankenhausaufenthalt für Unruhe. BUNTE-Experte Stefan Blatt ordnet ein: Keine ernste Erkrankung, eher medizinische Abklärung. Urteil am 15. Juni bleibt bestehen.

Read more »