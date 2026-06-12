Marius Borg Høiby vor Urteil: Norwegens Kronzöglingssohn in Haft

Der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit sitzt seit sieben Wochen in Untersuchungshaft und steht vor einem Prozess, der als 'Prozess des Jahrhunderts' in Norwegen gilt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm 40 Anklagepunkte vor, darunter vier Vergewaltigungsvorwürfe und Verstöße gegen Kontaktverbote.

Norwegen s Kronzöglingssohn vor Urteil: Marius Borg Høiby sitzt seit sieben Wochen in Untersuchungshaft und steht vor einem Prozess, der als 'Prozess des Jahrhunderts' in Norwegen gilt.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm 40 Anklagepunkte vor, darunter vier Vergewaltigungsvorwürfe und Verstöße gegen Kontaktverbote. Marius' Anwältin sagte, dass er aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend sein wird, wenn das Urteil am Montag fällt. Der Prozess entwickelte sich schnell zum 'Prozess des Jahrhunderts' in Norwegen, Wochenlang sagten Zeugen, Ex-Freundinnen und Ermittler aus. Die Staatsanwaltschaft zeichnete das Bild eines Mannes, der über Jahre hinweg Frauen verletzt und Grenzen überschritten haben soll.

Die Staatsanwaltschaft hat vor Gericht 7 Jahre und 7 Monate Haft gefordert. Marius bestreitet die Vergewaltigungsvorwürfe, aber räumt einige weniger schwere Delikte ein, darunter Drogendelikte und Verstöße gegen Auflagen. Seine Anwälte fordern eine deutlich mildere Strafe





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