Der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit wird für seine Vergewaltigungskriminalität verurteilt. Die finanziellen Nöte des Kronprinzensohnes wachsen von Woche zu Woche.

Marius Borg Høiby , der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit , wurde am 15. Juni vom Osloer Amtsgericht zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. In 34 von 40 Anklagepunkten wurde er für schuldig erklärt, darunter in zwei Fällen der Vergewaltigung .

Gegen das Urteil will Marius in Berufung gehen, er sitzt weiterhin in Untersuchungshaft. Hinzu kommen finanzielle Nöte, da Marius Schmerzensgeld an seine Opfer und eine hohe Summe an Anwaltskosten zahlen muss. Der Staat legt das Schmerzensgeld aus und treibt die Summe dann beim Schuldner wieder ein. Die Frauen, denen die Gelder zustehen, müssen sich in Geduld üben, da das Urteil noch nicht rechtskräftig ist.

Der königliche Hof wird auf keinen Fall zahlen, da alle Ausgaben genau geregelt sind und Marius keinerlei Unterstützung vom Hof erhält. Seine Familie könnte jedoch die Summe mit privaten Geldern zahlen, damit Marius keine Angst vor einem Gerichtsvollzieher haben muss. Die Anwaltskosten wachsen von Woche zu Woche und liegen momentan bei fast 129.000 Euro. In Norwegen hat jeder Angeklagte das Recht auf einen Anwalt seiner Wahl, die Kosten übernimmt der Staat.

Der Richter kann jedoch in seinem Urteil festlegen, dass der Verurteilte die Gerichtskosten zu tragen hat, was jedoch immer ein symbolischer Betrag ist





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