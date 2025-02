Marius Borg Høibys Albtraum: Neue Details im Fall der mutmaßlichen Übergriffe

Die Vorwürfe gegen Marius Borg Høiby, den Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit, häufen sich. Neue Informationen deuten auf weitere Opfer und eine tiefgründige Krise hin.

Prinzessin Mette-Marit s ältester Sohn, Marius Borg Høiby , wurde im August 2024 festgenommen, nachdem er eine Frau „psychisch und körperlich“ angegriffen hatte. Gegen den 28-Jährigen werden nun wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung, Bedrohung und Vergewaltigung ermittelt. Der Fall Borg Høiby entpuppt sich immer mehr als ein Albtraum. Es wird berichtet, dass der Sohn der Kronprinzessin Fotos und Videos seiner Opfer wie Trophäen gesammelt und aufbewahrt habe.

Ulf André Andersen, Chefredakteur der norwegischen Zeitung Se og Hørt, der sich seit Monaten intensiv mit dem Fall beschäftigt, sagte dazu: „Er hat alles gesammelt, nichts gelöscht – das macht den Fall noch gravierender.“ Laut Andersen könnten weitere Frauen in dem Material aufgezeigt werden, auf die die Ermittler gestoßen sind. Die Polizei müsse nun herausfinden, wer diese Frauen sind. Dem 28-Jährigen droht möglicherweise eine Massenanklage.Model und TV-Moderatorin Linni Meister, die schon seit Jahren mit Marius Borg Høiby befreundet ist, soll selbst ein mutmaßliches Opfer sein. Als die 39-Jährige von der Polizei vorgeladen wurde, dachte sie, dass sie wegen der freundschaftlichen Verbindung zum Royal aussagen solle. Doch dort erfuhr sie, dass sie selbst ein mutmaßliches Opfer von Marius sein soll. Die Beamten hätten ihr ein Video gezeigt, das den angeblichen Übergriff aus dem Jahr 2018 dokumentieren soll. Linni Meister selbst kann sich an das Treffen nicht erinnern. Sie beschrieb es als angenehmen Abend. „Das überraschte sie. Sie war schockiert“, zitiert Dagbladet ihren Anwalt. Hoibys Verteidiger Oyvind Bratlien sagte der norwegischen Tageszeitung, dass ihm bezüglich der Vorwürfe keine Unterlagen vorliegen würden.Prinzessin Mette-Marit wird im Fall ihres Sohnes Marius Borg Høiby nicht vernommen. Die Staatsanwaltschaft kam zu dem Schluss, dass ihre Aussagen „nichts am konkreten Ausgang des Falles ändern“ würden. Dieser Schluss wurde aufgrund „einschlägiges schriftliches Beweismaterial“ gezogen, das vom Opfer überreicht wurde. Dies würde „im Wesentlichen dasselbe Thema wie das, was eine mögliche Aussage der Mutter des Angeklagten erhellen wird“, heißt es.Marius Borg Høiby kehrte Mitte Januar überraschend aus London in seine Heimat zurück - pünktlich zu seinem 28. Geburtstag. Der Sohn der Kronprinzessin wurde am Flughafen Oslo-Gardermoen mit einer unbekannten jungen Frau an seiner Seite gesichtet. Augenzeugen zufolge könnte es sich bei ihr um Marius’ Partnerin handeln. Die Dame soll ebenfalls einige Zeit in der englischen Metropole verbracht haben. Marius und die Frau sollen bereits Kontakt gehabt haben, bevor er ins Ausland ging. Unklar ist, ob Marius und sein Anhang nun dauerhaft nach Norwegen zurückgekehrt sind, oder es sich nur um eine kurze Auszeit anlässlich des Geburtstags handelt. Auch ob Marius jemals die Entziehungskur begonnen hat, bleibt offen. Marius soll sich seit Ende November 2024 wegen langjähriger Alkohol- und Drogenprobleme in einer Londoner Klinik behandeln lassen. Der Aufenthalt in England wurde von Marius’ Anwalt als entscheidender Schritt auf dem Weg zu seiner Rehabilitation beschrieben.





