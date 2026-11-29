Marius Bülter schnürte beim 5:0 gegen Elversberg einen Bundesliga-Dreierpack nach 188 Spielen. Vor dem Pokalspiel bei Holstein Kiel dürfte er gesetzt sein.

Marius Bülter hat beim 5:0 (3:0) gegen den Aufsteiger Elversberg einen Bundesliga-Hattrick erzielt. Es war sein erster Dreierpack in der Bundesliga, den der 33-Jährige nach 188 Bundesliga-Spielen erreichte. Der Stürmer, der bei den Fans als Bülti bekannt ist, sorgte damit für den deutlichsten Auftritt seiner Saison.

Nach dem Schlusspfiff zeigte sich Bülter gelöst. Er sagte, dass es nicht besser hätte laufen können, und beschrieb seinen Auftritt als irren Abend. Die Trophäe als Man of the Match versteckte er bei den Medien in der Mixed-Zone zunächst schüchtern hinter seinem Rücken.

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Drei Treffer mit Kopf und Distanzschuss

Bülter traf zweimal per Kopf nach Flanken von Borna Sosa (28), und zwar in der 8. und in der 39. Minute. Den dritten Treffer erzielte er in der 63. Minute aus 34 Metern in das leere Tor. Damit entschied er die Partie gegen Elversberg endgültig zugunsten seines Teams.

Bisher war ihm ein Tor-Triple im Jahr 2022 als Schalke-Stürmer in der 2. Bundesliga gelungen, beim 5:2 in Darmstadt. Davor hatte er im Jahr 2018 mit Rödinghausen in der Regionalliga beim 4:0 gegen Verl einen Dreierpack erzielt. Der Auftritt gegen Elversberg ist damit seine dritte Dreifachtorleistung im Profifußball.

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Kritik, Rückhalt und Wertschätzung im Verein

In den letzten beiden Jahren stand Bülter bei den Fans in der Kritik. Wenn es schlecht lief und er auf dem Platz stand, wurde er in den sozialen Netzwerken oft als Buhmann benutzt. Bülter selbst sagte nach dem Spiel, dass er um die vorherige Kritik wusste und dass ihm der Zuspruch nun guttue.

Trainer René Wagner (38) stellte sich hinter seinen Stürmer und lobte dessen Leistung. Er sagte, dass Marius gezeigt habe, was er könne, und er sah ihn auch ein bisschen als Neuner. Bülter gilt im Verein als Musterprofi, der sich immer voll reinhaue und trotz seiner 33 Jahre zu den fittesten Profis im Kader gehöre. Auch im Trainer-Team und bei den Verantwortlichen genieße er hohes Ansehen.

Pokalspiel bei Holstein Kiel als nächste Aufgabe

Für das nächste Pflichtspiel ist Bülter laut Bericht nach diesem Auftritt wieder gesetzt. Am Dienstag um 18 Uhr trifft sein Team im Pokal beim Zweitligisten Holstein Kiel auf den nächsten Gegner. Die Leistung gegen Elversberg dürfte ihm dafür zusätzliches Selbstvertrauen geben.

Bülter besitzt laut Bericht einen Vertrag bis 2027 mit Option. Bei seiner Auswechslung verabschiedeten ihn die Fans mit Sprechchören als Fußballgott. Ob er seine Form im Pokal fortsetzen kann, zeigt sich am Dienstag in Kiel.