Nach monatelanger Kritik und einer torlosen Phase feierte Marius Bülter beim 5:0-Sieg des 1. FC Köln gegen Elversberg sein Comeback mit einem Hattrick, obwohl er zunächst sehr zurückhaltend reagierte.

Marius Bülter war gegen Elversberg der Mann des Tages. Moderatorin Katharina Kleinfeldt hatte aber mit einer anderen Reaktion gerechnet. Er hätte eigentlich mit breiter Brust und noch breiterem Lächeln in die Katakomben kommen müssen.

Stattdessen wirkte Marius Bülter nach seiner Gala-Vorstellung beim 5:0-Sieg des 1. FC Köln gegen die SV Elversberg seltsam reserviert. Zuvor am Sky-Mikro war auch keine wirkliche Freude, die nach einem Dreierpack angebracht gewesen wäre, zu erkennen. Moderatorin Katharina Kleinfeldt bemerkte: „Das ist aber ganz schön nüchtern dafür, dass heute derAber Bülter wird die letzten Wochen und Monate nicht vergessen haben.

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In der Phase, als es nicht lief, hatten sich die Fans vor allem auf ihn eingeschossen. Der Angreifer, der bislang in der Saison noch ohne Tor geblieben war, musste äußerst viel Kritik und Häme einstecken. Bülter wurde als „Man of the match“ ausgezeichnet. Die Trophäe zeigte er im Kabinengang allerdings auch nur widerwillig.