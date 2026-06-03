Marius Funk: Vom vereinslosen Torwart zum Aufstiegshelden und Rückkehr nach Stuttgart

Marius Funk kehrt nach dem Aufstieg mit Energie Cottbus zum VfB Stuttgart zurück. Die beinahe verpasste Chance und wie Trainer Claus-Dieter Wollitz den damals vereinslosen Torwart kontaktierte, führte zu einer Erfolgsgeschichte mit neun Zu-null-Spielen und maßgeblichem Einfluss auf den Aufstieg.

Der 30-jährige Torwart Marius Funk kehrt nach dem Aufstieg mit Energie Cottbus in die 2. Bundesliga zu seinem Jugendverein VfB Stuttgart zurück. Die Erfolgsgeschichte begann im Sommer 2024, als Funk nach seinem Aus beim FC Ingolstadt ohne Verein war.

Nach einer schweren Verletzung von Energie-Stammtorhüter Elias Bethke suchten die Lausitzer dringend einen neuen Schlussmann. Trainer Claus-Dieter Wollitz kontaktierte Funk trotz anfänglicher Bedenken und erklärte ihm, dass er aufgrund seiner Qualität angesprochen werde. Funk sagte bereits 20 Minuten später zu und wurde sofort zur Stammkraft. Er absolvierte 34 Ligaspiele, hielt neunmal die Null und war maßgeblich am Aufstieg beteiligt.

Schon im Winter hatte Funk seinem Trainer von möglichen Rückkehrplänen nach Stuttgart erzählt, blieb aber bis zum Ende fokussiert. Kurz vor dem entscheidenden Spiel gegen Regensburg hielt er einen Elfmeter und rettete so den Sieg. Trotz des Abschieds zeigt Wollitz Verständnis und Stolz, dass Funk nun zu seinem Jugendverein zurückkehren darf





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