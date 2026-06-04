Marius Liesegang verlängert Vertrag um ein weiteres Jahr

Der Torwart Marius Liesegang hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Der 26-jährige Schlussmann bleibt in Jena und freut sich auf die neue Saison mit der Mannschaft und den Fans.

Der Torwart Marius Liesegang hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Der 26-jährige Schlussmann hatte sich in den vergangenen Monaten mehrfach öffentlich dazu geäußert, auf ein Angebot des Vereins zu warten.

Nun herrscht Klarheit: Er bleibt in Jena. Liesegang sagte, dass er in den letzten zwei Jahren, die wohl die bisher schönsten seiner Karriere waren, so viel Freude am Fußball wie noch nie hatte. Er weiß also sehr genau, was er an diesem Club hat. Deshalb war es für ihn auch schwer, sich anderen Optionen, die es durchaus gab, zu öffnen und darauf einzulassen.

Liesegangs Verbundenheit zum Verein ist deutlich zu hören: Es war eine absolute Herzensentscheidung. Er ist stolz, Teil dieses tollen Vereins zu sein und dies nun auch weiter bleiben zu dürfen. Er freut sich riesig auf die neue Saison mit der Mannschaft und den Fans! Damit ist auch die Torwart-Konstellation für die kommende Saison klar: Der FCC startet mit Liesegang sowie den Nachwuchskeepern Til Härting (U19) und Luca Mengel (U17).

Der FCC-Sportchef Miroslav Jovic lobt den Schlussmann: Liese war in den vergangenen zwei Spielzeiten immer eine Bank und eine verlässliche Konstante in unserem Spiel





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