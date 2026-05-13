Mark Flekken, Bayer-Torwart, hat sich in der Saison 2022/2023 durch eine schwierige Phase und kritische Aussagen erkämpft. Er wurde von Fans und Trainer gleichermaßen anerkannt und bleibt in der neuen Saison fester Bestandteil des Teams.

Wenn es aus Bayer-Sicht beim ernüchternden 1:3 in Stuttgart eine bemerkenswerte Szene gab, dann war es dieser Moment gut 45 Minuten VOR dem Anpfiff. Als Torwart Mark Flekken (32) zum Aufwärmen auf dem Platz kam, gab es Sprechchöre für den Niederländer aus dem Gästeblock.später vor einer höheren Pleite gegen den VfB bewahren.

"Wir können uns bei Mark bedanken, er hat noch drei, vier Bälle sehr gut gehalten", lobte Kapitän Robert Andrich (31) anschließend den Keeper. Nach schwerem Start in Leverkusen hat sich Flekken den Respekt der Bayer-Fans erkämpft. Er folgte auf Double-Kapitän und Klub-Ikone Lukas Hradecky (36), der jetzt bei der AS Monaco spielt. Teile des Anhangs hatten ihn zuvor mit höhnischem Beifall bei gehaltenen Bällen bedacht.

Viele Fans hätten es lieber gesehen, wenn Janis Blaswich (35) die Nummer 1 geworden wäre. Vor allem, weil Blaswich nie mit Risiko spielt. Doch Trainer Kasper Hjulmand (54) hielt an Flekken fest. Der Däne begründete: "Er hilft uns mehr – jetzt und in der Zukunft.

" Beim 0:2 im Pokalhalbfinale gegen die Bayern verhinderte der Nationaltorwart, der als Nummer 2 für Oranje zur WM fährt, mit einer Weltklasseleistung ein Debakel. Anschließend gab er ein Interview beim TV-Sender ESPN. Für seine selbstkritischen Aussagen erhielt Flekken intern und auch von den Fans viel Anerkennung. Er sagte u.a.: "Ich bin das richtige Beispiel für unser Problem in dieser Saison.

" Er meinte damit die fehlende Konstanz – die ist der Hauptgrund dafür, dass Leverkusen die Qualifikation zur Königsklasse am letzten12 Millionen Euro Ablöse zahlte Leverkusen im Sommer 2025 für Flekken an Brentford. "Ich freue mich sehr über Marks Entwicklung in den letzten Wochen. Er hat sich durch eine schwierige Phase gekämpft und zeigt jetzt seine große Ausstrahlung. So muss es sein", meint Sport-Boss Simon Rolfes (44).

Zuletzt hatte Sky den Bremer Torwart Mio Backhaus (22) mit Leverkusen in Verbindung gebracht. Nach BILD-Informationen spielt Backhaus keine Rolle bei der Werkself, die mit dem Trio Flekken, Blaswich und Niklas Lomb (32) in die neue Saison geht. Der im Januar ausgeliehene Schweizer Jonas Omlin (32) kehrt nach Gladbach zurück. Er ist der einzige Spieler, der von Bayer am Rande des letzten Heimspiels gegen den HSV verabschiedet wird





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