Mark Keller verteidigt sich nach Kritik am Wort "verwelkt" und löscht Begriff

Mark Keller reagiert auf die öffentliche Kritik an seiner Wortwahl im Podcast. Der Bergdoktor-Schauspieler erklärt seine Haltung zu Frauen und streicht das umstrittene Adjektiv aus seinem Vokabular.

Der populäre Schauspieler Mark Keller steht seit einigen Tagen im Fokus der öffentlichen Debatte. Der 61-jährige Star der ZDF -Serie " Der Bergdoktor" muss sich nach einer Äußerung im Podcast " Beziehungsduell" erhebliche Kritik von Nutzern in den sozialen Medien gefallen lassen. Der Streitpunkt ist ein einzelnes Adjektiv, das er im Gespräch mit der Gastgeberin Barbara Rynes nutzte. Der 42-jährigen Moderatorin gegenüber beschrieb er die Vorstellungswelten mancher Frauen bei der Partnersuche und verglich den Zustand der Alterung bildhaft mit dem Verwelken von Blumen.

Der kontroverse Ausdruck im Fokus

In dem Gesprächsdurchschnitt, der auf Instagram verbreitet wurde, erläuterte Keller seine Sichtweise auf die hohen Ansprüche an einen Traummann. Er zitierte die These, dass viele Frauen sehr konkrete Vorstellungen davon haben, was ihr Partner besitzen muss. Manchmal würde auf den "absoluten König oder Kaiser" gewartet, während das eigene Alter weiter fortschreite. Keller führte aus, dass diese Frauen später, wenn sie "verwelkt" seien, feststellen würden, dass sie eigentlich bereits früher einen guten Partner gehabt hätten, nun aber ohne ihn dastünden. Diese Formulierung löste sofortige Reaktionen in den digitalen Netzwerken aus, wo viele Nutzer den Begriff als abwertend und respektlos empfanden.

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Interpretationen des Frauenbildes

Kritiker sahen in der Wortwahl einen klaren Beweis für ein veraltetes oder herablassendes Frauenbild bei dem Schauspieler. Eine Kommentarin schrieb direkt, dass die Verwendung des Begriffs "verwelkt" mehr über die Denke des Mannes aussage als über die Frauen selbst. Andere Diskussionen drehten sich um die grundsätzliche Haltung, die Keller in diesem Kontext vertritt. Es gab jedoch auch vereinzelt Stimmen, die Kellers Kritik an unrealistischen Erwartungen in der Partnersuche unterstützten. Die überwiegende Mehrheit der online Beteiligten kritisierte jedoch den Tonfall und die gewählte Metaphorik als unpassend und veraltet für die heutige Zeit.

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Clearing und Rechtfertigung

Mark Keller hat auf die heftigen Wellen nun klar reagiert und sich gegenüber BILD geäußert. Er betonte, dass jeder, der ihn kennt, wisse, wie sehr er Frauen schätzt und respektiert. Dies geschehe völlig unabhängig von ihrem Alter, so der Schauspieler. Er wies die Vorwürfe zurück, er habe Frauen in irgendeiner Form beleidigt, beschimpft oder herabgewürdigt. Keller erklärte, dass das Wort in diesem spezifischen Zusammenhang unglücklich gewählt gewesen sein mag, es aber falsch sei, daraus eine pauschale Geringschätzung älterer Frauen abzuleiten. Er verwies darauf, dass seine Aussage aus dem Gesamtkontext des Podcasts gerissen wurde.

Konsequenzen und Fazit

Für die Zukunft hat der 61-Jährige eine klare Konsequenz aus der Debatte gezogen. Er gibt offen zu, dass das Wort "verwelkt" in seinem persönlichen Dating-Vokabular keinen Platz mehr finden wird. Keller verglich den Begriff metaphorisch mit Kompost, den man besser nicht in der Kommunikation verwendet. Er betonte nochmals, dass es ihm schade bereite, wenn durch diesen einen Satz ein falsches Bild von seiner eigentlichen Haltung entstehen könnte. Sein Fazit ist eindeutig: Er liebt Frauen und begegnet ihnen mit Wertschätzung, was er mit der Streichung des umstrittenen Begriffs nun auch untermauert.