Mark Mateschitz (34) steigt mit neuem „Sharing-Konzept“ ins Gastrogeschäft ein
Im Salzburger Gwandhaus soll mit „Talos“ eine neue Gastronomiemarke entstehen. Das Konzept setzt auf gemeinsam servierte Speisen sowie Beratung zu Zutaten und Wein.
Im Salzburger Gwandhaus soll mit „Talos“ eine neue Gastronomiemarke entstehen. Das Konzept setzt auf gemeinsam servierte Speisen sowie Beratung zu Zutaten und Wein.soll eine neue Gastro-Marke namens „Talos“ entstehen, ein kulinarischer Erlebnisort, der Besuchern ein besonderes Gastronomie- und Lebensmittelkonzept bietet, wie die österreichische „Gastronomiebetriebe und Marken erweitern möchte.
Ähnlich wie sein Vater Red-Bull-Gründer Didi Mateschitz mit dem „Hangar-7“ setzt er dabei auf ein innovatives Konzept mit besonderer Erlebnisqualität. Die Gastronomiemarke „Talos“ ist Zeil der Tauroa-Gruppe, die zur privaten Holding von Mark Mateschitz gehört.
„Ab 1. Dezember gibt’s in Salzburg etwas Neues zu teilen. Einen Teller. Mehrere.
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