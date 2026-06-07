Mark Medlock kehrt zum Inselfieber zurück - großes Come‑back am 13. Juni in Oberhausen

Der DSDS‑Star Mark Medlock spielt nach Jahren wieder vor einem riesigen Publikum beim Inselfieber-Festival. Das Open‑Air‑Event verspricht Mallorca‑Flair, Elf‑Stunden‑Party und ein Line‑Up mit DJ Ötzi, Kerstin Ott und vielen weiteren Schlager‑ und Partyacts.

Die beliebte DSDS-Ikone Mark Medlock kehrt nach mehreren Jahren Pause zurück auf die große Bühne. Am 13. Juni wird er beim jährlich ausverkauften Inselfieber -Festival in der Rudolf‑Weber‑Arena Oberhausen auftreten - sein erstes Großevent seit langer Zeit.

Medlock, 47, äußerte bereits voller Vorfreude, dass er das Publikum endlich wieder live mit seiner kraftvollen Stimme begeistern wolle. Er versprach, drei neue Lieder zu präsentieren, deren Titel er jedoch streng geheim halten will. Den Fans signalisiert er damit, dass das Come‑back nicht nur ein kurzer Auftritt, sondern ein echtes Highlight ist, das die Stimmung des Inselfiebers sofort auf ein neues Level heben soll.

Das Inselfieber, das sich seit seiner Premiere im Jahr 2023 zu einem der größten Sommer-Open‑Air‑Events Deutschlands entwickelt hat, lockt jährlich rund 35 000 Besucher an. In diesem Jahr verwandelt sich das Gelände der Rudolf‑Weber‑Arena in eine riesige Playa de Palma mitten im Ruhrgebiet. Von 13 Uhr bis 23 Uhr wird ununterbrochen gefeiert - ein Elf‑Stunden‑Marathon, dessen Einlass bereits um 12 Uhr beginnt.

Die Organisatoren haben ein umfassendes Mallorca‑Feeling kreiert: ein deutsches Eck mit Biergarten, Literkrügen und Sangria‑Eimern, zu denen kostenlose T‑Shirts verschenkt werden. Die Besucher können also das Flair des Ballermanns nach Oberhausen erleben, ohne gleich nach Spanien fliegen zu müssen. Neben Medlock verspricht das Line‑Up ein abwechslungsreiches Mix‑Programm aus Party‑ und Schlagerhits.

Zu den großen Namen zählen DJ Ötzi, Kerstin Ott sowie beliebte Acts wie Isi Glück und Frenzy, die beide nicht nur als erfolgreiche Sängerinnen, sondern auch als enge Freundinnen des Veranstalters gelten. Auch Anna‑Maria Zimmermann und weitere Künstler aus den bekannten Locations Megapark und Bierkönig stehen auf dem Programm. Auf zwei Bühnen werden Mallorca‑Party‑Klassiker und aktuelle Schlagerhits abwechselnd dargeboten, sodass für jeden Musikgeschmack etwas dabei ist.

Das Fest verspricht damit nicht nur ein Wiedersehen mit einer deutschen Popsensation, sondern ein komplettes sommerliches Musikerlebnis, das die Besucher den ganzen Tag über in Feierlaune versetzt





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