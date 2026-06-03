Mark Wahlberg und Yahya Abdul-Mateen II in 'By Any Means': Crime-Thriller basiert auf wahren Begebenheiten

Der erste Trailer des Crime-Thrillers 'By Any Means' ist vielversprechend. Mark Wahlberg und Yahya Abdul-Mateen II müssen rassistisch motivierte Morde aufklären. Der Film basiert auf wahren Begebenheiten und vermischt Elemente aus 'Green Book' und Mark Wahlbergs Charakter Bryce Dignam aus 'The Departed - Unter Feinden'.

Mark Wahlberg und Yahya Abdul-Mateen II sind die Stars im Crime-Thriller ' By Any Means ', in dem sie rassistisch motivierte Morde aufklären müssen. Der erste Trailer ist vielversprechend.

Der Film basiert auf wahren Begebenheiten und vermischt Elemente aus 'Green Book' und Mark Wahlbergs Charakter Bryce Dignam aus 'The Departed - Unter Feinden'. Besonders interessant ist, dass Wahlbergs Mafiakiller auf dem berüchtigten Gregory Scarpa Sr. basiert, der als Capo der kolumbianischen Mafia für Angst und Schrecken sorgte und den Spitznamen 'Grim Reaper' trug. Im Film muss der junge FBI-Agent Wayne Strider (Yahya Abdul-Mateen II) eine unkonventionelle Partnerschaft mit Scarpa eingehen, um die Morde an Menschenrechtsaktivisten in Mississippi aufzuklären.

Die Südstaaten sind für Afroamerikaner*innen ein gefährliches Pflaster. Neben Wahlberg und Abdul-Mateen II sind Josh Lucas, David Strathairn, Giancarlo Esposito, Nicole Beharie, LisaGay Hamilton, Alanna Masterson und Asher Alexander in weiteren Rollen zu sehen.

'By Any Means' startet in den USA am 4. September 2026 in den Kinos, ein deutscher Starttermin steht noch nicht fest





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