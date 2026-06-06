Markanter Lacher im ARD-Quiz: Kandidat verwechselt Insekten mit Bier

Bei der schnellen Raterei in der ARD-Show "Gefragt - Gejagt" unterlief Kandidat Marc Bulling ein amüsanter Lapsus. Auf die Frage, welches alkoholische Getränk sich im Wort "Insekten" verbirgt, antwortete er prompt "Bier" - eine kreative, aber falsche Assoziation, die selbst Moderator Alexander Bommes zum Schmunzeln brachte. Die richtige Lösung wäre "Sekt" gewesen, doch der Fauxpas blieb als denkwürdiger Moment in Erinnerung.

In der deutschen Fernsehlandschaft gibt es wenige Formate, die so sehr für überraschende und humorvolle Momente stehen wie das ARD -Quiz " Gefragt - Gejagt ". Insbesondere die Schnellraterunde , in der die Kandidaten unter Zeitdruck Antworten geben müssen, ist immer wieder ein Quell unerwarteter und oft skurriler Einfälle.

Ein besonders markanter Vorfall ereignete sich mit Marc Bulling, einem Speditionskaufmann aus Schwäbisch Gmünd, dessen spontane Antwort zu einer der lustigsten Situationen in der Geschichte der Sendung wurde. Die Frage war im wahrsten Sinne des Wortes eine Wortspiel-Herausforderung: "Welche Bezeichnung für ein alkoholisches Getränk versteckt sich im Wort 'Insekten'?

" Die korrekte Lösung lautet "Sekt", da sich die Buchstaben S-E-K-T innerhalb des Wortes Insekten finden lassen. Doch im hektischen Tempo der Schnellraterunde, wo es darum geht, binnen Sekunden zu reagieren und möglichst viele Punkte zu sammeln, schoss Bullings erster Gedanke in eine völlig andere Richtung. Ohne zu zögern rief er "Bier!

" in den Raum - eine Antwort, die inhaltlich selbstverständlich falsch war, aber beim Publikum und Moderator Alexander Bommes für unvermitteltes Gelächter sorgte. Moderator Bommes, normalerweise der Inbegriff professioneller Gelassenheit, konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen und ließ den humorvollen Moment einfach geschehen, ohne Bulling sofort zu korrigieren. Erst nach Abschluss der Raterunde äußerte er sich belustigt: "Insekten und Bier, da komme ich noch nicht darüber hinweg.

" Es ist diese menschliche, ungekünstelte Reaktion, die den Abend prägte und zeigt, dass auch in einem hochstrukturiertenquizshow-Format Platz für Unerwartetes ist. Trotz des Fauxpes, der in der Hitze des Gefechts unterlief, blieb Bulling und seinem Team der Erfolg nicht versagt: Sie zogen souverän ins Finale ein, unterlagen dort aber nur knapp der Jägerin Adriane Rickel.

Der Lapsus wurde somit nicht zum spielentscheidenden Fehler, sondern zu einer amüsanten Anekdote, die bis heute nachhallt und "Gefragt - Gejagt" um einen denkwürdigen Moment bereicherte. Es sind gerade diese kleinen, menschlichen Pannen, die eine Quizshow lebendig und sympathisch machen und dem Publikum in Erinnerung bleiben





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