Die philippinische Justiz stellt Anklage gegen Thomas Markle. Der Vater von Meghan Markle soll Kinderpornografie besessen und verbreitet haben. Details zur Festnahme und den Vorwürfen.

Die philippinischen Behörden haben am Mittwoch formelle Anklage gegen Thomas Markle erhoben. Der 68-jährige US-Bürger steht nun vor Gericht, nachdem die Staatsanwaltschaft in der Provinz Cebu den Antrag gestellt hat. Die Anklagepunkte betreffen den mutmaßlichen Besitz und die Verbreitung von Darstellungen sexueller Ausbeutung Minderjähriger. Diese rechtlichen Schritte folgen auf eine Reihe von Ermittlungen, die sich über mehrere Kontinenten erstreckten.

Rechtliche Schritte und Festnahme

Staatsanwalt Graeme Elmido bestätigte, dass der Antrag offiziell bei der Staatsanwaltschaft in Cebu eingereicht wurde. Der Prozess soll sicherstellen, dass Markle sich zu den schwerwiegenden Vorwürfen äußern kann. Zuvor war der Betroffene Anfang November in den Vereinigten Staaten festgenommen worden. Auch dort lag der Verdacht auf den Besitz von Kinderpornografie vor. Die philippinische Polizei beantragte daraufhin die Anklage in zwei Fällen wegen der mutmaßlichen Verbreitung und in einem weiteren Fall wegen des bloßen Besitzes dieser Materialien.

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Ermittlungen und Beweislage

Das US-Justizministerium berichtete, dass kinderpornografisches Material in Lagerräumen gefunden wurde, die Markle in Kalifornien angemietet hatte. Nach Angaben des US-Staatsanwalts Bill Essayli zeigten einige der entdeckten Fotos Markle in Begleitung minderjähriger Mädchen. Die Ermittlungen wurden Ende Oktober durch Berichte britischer Medien öffentlich bekannt. Die philippinische Polizei bestätigte später, dass weitere belastende Beweise in Markles früherem Wohnhaus auf den Philippinen sichergestellt wurden.

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Reaktion von Meghan Markle

Meghan Markle äußerte sich schockiert über die gegen ihren Vater erhobenen Vorwürfe. Gleichzeitig räumte sie ein, dass sie seit Jahren mit diesem Verdacht konfrontiert sei. Als sie im Jahr 2018 erstmals von den Anschuldigungen erfuhr, traf sie sofortige Maßnahmen. Sie verhinderte jeglichen Kontakt zwischen ihren eigenen Kindern und ihrem Vater Thomas Markle. Diese Entscheidung schützt die Familie vor weiterer Belastung durch die anhaltenden strafrechtlichen Ermittlungen.

Rückschau auf die Royal Family

Meghan Markle und ihr Ehemann Prinz Harry lebten seit ihrem Umzug in die USA Ende 2020 abseits der royalen Pflichten. Das Paar hatte sich damals nach einem Zerwürfnis mit der königlichen Familie von seinen Verpflichtungen zurückgezogen. Ende August kehrten sie mit ihren beiden Kindern überraschend nach Großbritannien zurück, nachdem sie sechs Jahre abwesend gewesen waren. Sie lebten zuvor unter anderem in einem Seniorenheim, bevor die aktuellen juristischen Entwicklungen eintraten.