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Marko Mamic wechselt von Leipzig nach Zagreb: Vom Zweitliga-Abstieg direkt in die Champions League

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Marko Mamic wechselt von Leipzig nach Zagreb: Vom Zweitliga-Abstieg direkt in die Champions League
HandballMarko MamicSC Dhfk Leipzig
📆08/06/2026 11:09:00
📰SPORTBILD
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Nach dem Abstieg des SC DHfK Leipzig in die 2. Handball-Bundesliga verlässt Abwehrspezialist Marko Mamic den Verein und kehrt nach Kroatien zurück. Beim RK Zagreb, dem amtierenden Meister und Pokalsieger, unterschreibt er einen Zweijahresvertrag und wird sofort wieder in der Champions League spielen. Der Abschied wird von beiden Seiten mit großer Wertschätzung begleitet.

Der Handball spieler Marko Mamic verlässt nach sieben Jahren den SC DHfK Leipzig und kehrt in seine Heimat Kroatien zurück. Er wechselt zum Top-Klub und amtierenden Meister sowie Pokalsieger RK Zagreb, wo er einen Zweijahresvertrag unterschrieben hat.

Nach dem Abstieg Leipzigs in die 2. Liga wird Mamic künftig wieder in der Champions League spielen. Der Abwehrspezialist hatte 2019 vom polnischen Verein KS Kielce nach Sachsen gewechselt. Geschäftsführer Karsten Günther würdigte Mamic in einer Abschiedsrede und betonte, wie sehr der Kroate die Ziele des Vereins von Anfang an mitgetragen habe.

Er erinnerte daran, dass zur Verpflichtung Mamics damals 50 Sponsoren zusammenlegten, weil der Etat bereits ausgeschöpft war. Günther beschrieb Mamic als ruhigen, aber sehr ehrlichen Spieler, dessen Wort Gewicht habe. Mamic selbst bedankte sich mit Tränen bei Leipzig und sagte, seine Familie und er hätten von Beginn an eine wunderschöne Zeit gehabt. Leipzig bleibe immer ein besonderer Platz in ihren Herzen

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Handball Marko Mamic SC Dhfk Leipzig RK Zagreb Champions League Abstieg 2. Bundesliga Kroatien Transfer Karsten Günther

 

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