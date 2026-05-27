Markt für Test- und Messgeräte: Prognostiziertes Wachstum auf 76,38 Milliarden USD bis 2032

Der globale Markt für Test- und Messgeräte soll bis 2032 auf 76,38 Milliarden USD wachsen, angetrieben durch Halbleiter, KI-Rechenzentren und Elektrofahrzeuge. Asien-Pazifik bleibt führend.

Der globale Markt für Test- und Messgeräte wird laut MarketsandMarkets im Jahr 2026 auf 52,67 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2032 auf 76,38 Milliarden US-Dollar anwachsen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,4 % im Prognosezeitraum.

Dieses Wachstum wird durch die steigende Nachfrage nach schnelleren, genaueren und rückverfolgbaren Validierungen in komplexen Produkten und Systemen vorangetrieben. Schlüsselsektoren wie Halbleiter, KI-Rechenzentren, Elektrofahrzeuge, Telekommunikation, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, industrielle Fertigung und Medizintechnik treiben die Expansion. Der Trend zu automatisierten Testgeräten, modularen Instrumenten, softwaredefinierten Tests und fortschrittlicher HF- und Mikrowellenvalidierung verbessert Testgeschwindigkeit, Wiederholbarkeit und Produktionseffizienz. Insbesondere fortschrittliche Halbleiterverpackungen, Chiplet-Architekturen, EV-Batteriesysteme, ADAS-Plattformen, 5G- und 6G-Netze sowie hochdichte Rechenzentren erzeugen eine starke Nachfrage nach leistungsfähigen Testlösungen.

Der Verkauf neuer Geräte bleibt das größte Geschäftsmodell, während Miet- und Gebrauchtgeräte an Bedeutung gewinnen, da Kunden flexible Zugänge zu teuren Testanlagen für kurzzeitige Projekte, Kapazitätserweiterungen und lebenszyklusphasenspezifische Tests suchen. Im Bereich der Produkttypen wird das Segment der eigenständigen Instrumente voraussichtlich den größten Marktanteil halten, da sie in F&E-Laboren, Produktionslinien, Feldtests, Kalibrierung und Serviceumgebungen am weitesten verbreitet sind. Ihre Nachfrage wird durch den breiten Einsatz in elektrischen, HF-, Mikrowellen-, mechanischen und physikalischen Tests gestützt.

Kunden verlassen sich weiterhin auf diese Instrumente für Routinevalidierungen, Fehlersuche und Qualitätskontrollen. Gleichzeitig gewinnen modulare Instrumente an Bedeutung, da Unternehmen flexible, softwaredefinierte und skalierbare Testarchitekturen für komplexe und Hochgeschwindigkeitsanwendungen suchen. Die Datenzentren-Branche wird im Prognosezeitraum das schnellste Wachstum verzeichnen, angetrieben durch KI-Workloads, hochdichte Server, optische Netzwerke und fortschrittliche Stromversorgungssysteme. Betreiber und Ausrüstungsanbieter benötigen Test- und Messgeräte, um Energieeffizienz, Signalintegrität, Netzwerkleistung und Kühlungszuverlässigkeit vor der Inbetriebnahme zu prüfen.

Der Trend zu Hyperscale- und KI-fähigen Infrastrukturen erhöht die Nachfrage nach automatisierten, modularen und softwaregestützten Testplattformen. Halbleiter bleiben ein weiterer wichtiger Nachfragebereich, unterstützt durch fortschrittliches Chipdesign und steigende Verpackungskomplexität. Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich den größten Marktanteil halten, gestützt auf eine starke Basis in der Elektronikfertigung, Halbleiterproduktion, EV-Batterieentwicklung und Telekommunikationsinfrastruktur. China, Japan, Südkorea, Taiwan, Indien und Südostasien generieren breite Nachfrage nach eigenständigen Instrumenten, modularen Plattformen und automatisierten Testgeräten.

Investitionen in KI-Rechenzentren, der 5G-Ausbau und fortschrittliche Chipverpackungsaktivitäten fördern das Wachstum zusätzlich. Zu den wichtigsten Unternehmen auf dem Markt gehören Keysight Technologies (USA), Rohde & Schwarz (Deutschland), Tektronix (USA), National Instruments (USA) und Anritsu Corporation (Japan)





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