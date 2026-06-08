Markt macht die Stichprobe: Autokäufer und -verkäufer in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein haben sich Autokäufer und -verkäufer über zwei Autohäuser in Breklum beschwert. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen 32 Fälle, bei denen es zu Fahrzeugübergaben ohne Zahlung des vereinbarten Kaufpreises gekommen sein soll.

In Schleswig-Holstein haben sich Autokäufer und -verkäufer über zwei Autohäuser in Breklum beschwert. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen 32 Fälle, bei denen es zu Fahrzeugübergaben ohne Zahlung des vereinbarten Kaufpreise s gekommen sein soll.

Oder bei Kunden gekaufte Fahrzeuge wurden nicht oder in schlechterem Zustand übergeben. Markt war vor Ort und hat die Stichprobe gemacht, um herauszufinden, was dahinter steckt. Besonders trockene Haut kann von einer regelmäßigen Pflege profitieren, und Bodylotion liefert Feuchtigkeit und Nährstoffe. Markt hat zwei günstige Eigenmarken von dm und Lidl, die bekannte Nivea-Lotion von Beiersdorf und eine teurere Creme von Biotherm aus der Parfümerie getestet, um auf bedenkliche Mineralölrückstände zu prüfen.

Ein unabhängiges Labor hat die Inhaltsstoffe getestet. Ein Zuschauer von Markt hat einen Home Deluxe Gartenzaun bei Aldi bestellt, der bei Anlieferung stark beschädigt war. Der Zahlungsdienstleister Klarna besteht auf Bezahlung, und der Zaun wurde neu bestellt, aber die gleiche beschädigte Palette wurde nochmal mitgebracht. Markt hat auch die Frage gestellt, ob Original- oder Billig-Fußballtrikots besser sind.

Im Labor wurden Schadstoffe getestet, und eine Fußballmannschaft hat den Belastungstest gemacht. Die Überraschung war, dass die Billigvariante besser war als die Original-Variante





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