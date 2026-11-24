Der KI-Boom lässt den Dollar aufwerten. Das ist ungewöhnlich für die Devise, die oft in Krisenzeiten gefragt ist – und sollte Investoren zu denken geben, meint Jakob Blume.

Die massiven Schwankungen bei Technologieaktien wirken sich auch auf die Devisenmärkte aus. Allerdings verhält sich der Dollar derzeit anders, als Anlagestrategen es erwarten würden. Seit Anfang November hat die Weltleitwährung beispielsweise gegenüber dem Euro deutlich an Wert gewonnen.

, ließ den Euro kurzzeitig unter die Marke von 1,09 Dollar fallen. Eine Aufwertung um mehr als drei Prozent innerhalb weniger Wochen ist eine deutliche Bewegung an den Devisenmärkten. , geriet auch der Dollar unter Druck.

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Dabei gilt der Dollar traditionell als sicherer Hafen, also als eine Anlageklasse, die von negativer Stimmung an den risikoreichen Aktienmärkten, unterstreicht mit Blick auf die Dollar-Aufwertung nach dem Comeback des Nvidia-Chefs: „Eigentlich würde man erwarten, dass bei einem Event, das so positiv für Risikoanlagen ist, der Dollar eher fallen sollte.

“ Baur zufolge könnten Kapitalflüsse den Zusammenhang zwischen KI-Börsenboom und Dollar-Stärke erklären. Offenbar ziehe die KI-Rally ausländische Investoren an, wie sich aus Daten des Schatzamtes ablesen lasse. Demnach seien 920 Milliarden Dollar in der Zeit von Juli 2025 bis Ende Juni 2026 aus dem Ausland in den US-Aktienmarkt geflossen. Allein Investoren aus Deutschland lenkten offenbar 90 Milliarden Dollar Kapital an die Wall Street.

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Eine ähnliche Beobachtung wie Baur macht Claudio Wewel, Devisenmarktexperte der Schweizer Privatbank J. Safra Sarasin.

„Der Dollar hat erheblich von den Kapitalzuflüssen ausländischer Investoren in den US-Technologiesektor profitiert“, schreibt er in einer Analyse von Anfang November. Der Effekt gehe jedoch über bloße Kapitalzuflüsse aus dem Ausland hinaus, argumentiert er. Der massive Ausbau von Rechenzentren in dentreibe sowohl Wachstum als auch Inflation im Dollar-Raum. Dies führe auch zu einer gegenläufigen Geldpolitik diesseits und jenseits des Atlantiks.

) und weitere Notenbanken von Industriestaaten. Dies könnte die Zinsdifferenz des Dollars gegenüber dem Euro und anderen Währungen großer Industriestaaten weiter ausweiten, was weiteres Kapital in die USA anziehen könnte. Aktuell werfen zehnjährige US-Staatsanleihen 4,9 Prozent Zinsen ab – und damit 1,6 Prozentpunkte mehr als deutsche Bundesanleihen. Die Abhängigkeit des Dollars vom KI-Boom hat jedoch eine Schattenseite.

Es wachse „das Risiko, dass Anleger die Wachstumsaussichten der USA neu bewerten, sobald die Renditen von KI-bezogenen Investitionen hinter den Erwartungen zurückbleiben“. Die mögliche Folge: „Kapitalabflüsse könnten den Dollar belasten“ – mehr noch: Ein KI-Crash könnte wiederum die Zinserwartungen in den USA fundamental verändern. Wenn Anleger etwa plötzlich nicht mehr mit Zinsanhebungen, sondern mit Zinssenkungen rechneten, könnte das den Dollar weiter schwächen, führt der Safra-Sarasin-Experte aus.

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Das bedeutet, dass der Dollar, sollte das größte Risiko für die Märkte eintreten, nicht als Absicherung taugt. Wewel unterstreicht: „Auch wenn wir davon ausgehen, dass der Dollar in den kommenden Monaten gut gestützt sein wird, ist es unerlässlich, auf diese Verwundbarkeit hinzuweisen. “Bundesregierung