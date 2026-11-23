Am zweiten Handelstag stürzt die Aktie des KI-Pioniers ab. Die Wall Street steuert auf die längste Verluststrecke seit drei Jahren zu.

Die Aktie von Anthropic verliert am zweiten Handelstag knapp neun Prozent und nähert sich zeitweise bis auf wenige Cent dem Ausgabekurs von 83 Dollar, der Nasdaq-Index schließt tief im Minus.

Der VIX-Index, der die Furcht vor Turbulenzen an den Märkten beschreibt, steigt auf 36 Punkte und erreicht damit das Niveau aus dem Frühjahr während der Zoll-Offensive von Donald Trump. KI-Chiphersteller Nvidia verlor nach der Entlassung von CEO Jensen Huang wegen einer Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Agentin allein am Freitag 491 Milliarden Dollar an Börsenwert. Anlageexperten blicken mit Sorge auf die neue Börsenwoche. Nach den heftigen Verlusten vom Freitag erwarten sie nicht, dass sich die Aktienmärkte rasch beruhigen.

Also read Wachstum abseits der KI-Euphorie: Dieser Markt überrascht Anleger

Der Börsengang des Claude-Entwicklershabe nur eine „kurze Atempause“ von der negativen Stimmung verschafft, die auf den KI-Aktien laste, sagte Michael Field, Chef-Marktstratege fürNach den Ausverkäufen an der Wall Street am Freitag, starteten auch die asiatischen Börsen mit starken Verlusten in die Woche. Der koreanische Leitindex Kopsi notierte bis zur Mittagspause mehr als fünf Prozent im Minus.

An der Wall Street zeichnete sich hingegen eine freundlichere Stimmung ab: Die Futures auf den TechnologieindexAber selbst eine Erholung in der kommenden Woche bedeute nicht zwangsläufig, dass die Korrektur vorbei sei, glaubt JJ Kinahan, Leiter des Privatanlegergeschäfts beim US-Börsenbetreiber Cboe. Anleger sollten in jedem Fall vorsichtig bleiben.. Der Aktienmarkt spiegle ein Umfeld, „in dem der Ausbau von Rechenzentren verlangsamt wird, die Finanzierungsmöglichkeiten für KI-bezogene Projekte reduziert werden und das Wachstum der technologiebezogenen Gewinne langsamer verläuft“.

Verschärft hätten die Lage die Nvidia-Krise und der Sieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen. Beides sei „ein Doppelschlag für die KI-Story“, sagte Saperstein. Anleger reduzierten daher allgemein ihre Engagements in technologie- und KI-bezogenen Aktien, und zwar zugunsten von Nicht-Technologie-Sektoren wie Gesundheitswesen, Energie und Versorgungsunternehmen.sollte ein sogenanntes „Clearing Event“ sein. Börsianer beschreiben damit ein Ereignis, das das Vertrauen in den Bullenmarkt und in den Börsenboom rund um Künstliche Intelligenz zurückbringt, der die Rally so lange befeuert hat.

Advertisement

Nach den Rückschlägen der vergangenen Wochen ruhten auf Anthropic große Hoffnungen. Doch auch wenn der Rekord-IPO glückte und das Unternehmen mit einer Bewertung von gut zwei Billionen Dollar an die Börse ging – danach ging es nur noch abwärts, für Anthropic und für den Rest der Börsenwelt. Und dies könnte noch nicht das Ende gewesen sein.

„Ich bin im Wesentlichen ‚Risk-off‘, weil ich glaube, dass da noch einiges auf uns zukommt“, sagt Chamath Palihapitiya, Investor und Co-Host des Trump-nahen Tech- und Politik-Podcasts „All-In“. „Raus aus dem Risiko“ bedeutet, dass Anleger risikoreiche Anlagen verkaufen und ihr Kapital in vermeintlich sichere Werte umschichten.misst auf einer Skala von null bis zehn, wie stark Stress, Absicherungsbedarf und Verkaufsdruck an den US-Aktienmärkten sind. Am Freitag schnellte er auf neun.

Das bedeutet: Aus einem zunächst stimmungsbedingten Ausverkauf ist inzwischen eine sich selbst verstärkende Verkaufswelle geworden. Automatisierte Fonds reagieren auf die fallenden Kurse, setzen verstärkt auf weitere Kursverluste und erhöhen damit den Verkaufsdruck zusätzlich. Die wachsende Nervosität an den Märkten und die Furcht vor heftigeren Kursturbulenzen lässt sich auch am VIX‑Index ablesen, dem sogenannten Angstbarometer der Wall Street. Dieser Index ist steil angestiegen und steht jetzt bei 36 Punkten.

James Reilly warnt seit Längerem vor einem Einbruch der KI-Aktien. Der Ökonom des britischen Analysehauses Capital Economics rechnete bislang jedoch nicht damit, dass dieser vor 2027 kommt. Nun hat Reilly seine Einschätzung geändert.

„Wir gehen davon aus, dass derbis Ende 2027 auf 6500 Punkte fallen wird, möglicherweise sogar noch weiter in der Zwischenzeit“, sagte der Experte. Später schrieb er in einer Analyse: „So, wie es derzeit aussieht, könnte der S&P dieses Niveau sogar früher erreichen.

“ Ein weiteres Clearing-Event, das die Stimmung drehen kann, ist derzeit nicht in Sicht. Zusätzlich belasten Zinssorgen die Märkte. Im Oktober stieg die US-Inflation deutlich stärker an als erwartet. Seitdem fordern Notenbanker immer wieder, die Zinsen anzuheben.werde wahrscheinlich die Zinsen bei ihrer Sitzung im Dezember und möglicherweise auch bei der Sitzung im Januar erhöhen, glaubt Tim Ghriskey, Portfolio-Strategist beim Investmentmanager Ingalls & Snyder.

„Finanzmärkte hassen höhere Zinssätze. Eine Zeit lang hat der Markt die Zinsgefahren ignoriert, aber das Bewusstsein ist gestiegen, und seitdem fallen die Kurse.

Advertisement

“einen Fragenkatalog zustellen ließ. Dabei gehe es unter anderem um die Frage, ob leistungsstarke Nvidia-Chips oder vertrauliche Informationen nach China gelangt seien. Der langjährige Chef, Jensen Huang, war wegen Affären, unter anderem mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin, zurückgetreten. Das alles dürfte die Vorsicht der Investoren bei Aktien weiter verstärken.

Anleger fänden indes sehr gute Alternativen zu Aktien im Anleihemarkt, schreibt Torsten Slok, Chefökonom des Großinvestors Apollo, in einer aktuellen Analyse. So sei die Gesamtrendite von US-Unternehmensanleihen mit Investmentgrade-Rating auf rund sechs Prozent gestiegen. Das liege über der erwarteten Gewinnrendite des S&P 500, die bei rund 4,5 Prozent liege. Das bringt Slok zur Schlussfolgerung: „Anleger werden derzeit für das Halten hochwertiger Unternehmensanleihen besser bezahlt als für das Halten von Aktien – und das bei deutlich geringerer Volatilität.

“ Diese Konstellation würde auch Anthropic vor neue Herausforderungen stellen. Der Claude-Anbieter ist nun die weltweit wichtigste KI-Aktie. Doch Anthropic hat bislang mit gut einer Milliarde nur einen kleinen Teil seiner Aktien auf den Markt gebracht. Über das nächste Jahr sollen weitere 15,5 Milliarden Aktien folgen, wenn Haltefristen auslaufen.

Für KI-Kritiker Gary Marcus lässt das nur einen Schluss zu: „Die Anthropic-Aktie wird mit ziemlicher Sicherheit weiter fallen.

“ Kapitalmarktexperte Mohamed El-Erian sieht das ähnlich. Er wirft eine weitere Frage auf: „Könnten diese Kurseinbrüche auf die Realwirtschaft und somit auf die Unternehmensgewinne durchschlagen?

“ Diese Frage wird die Anleger in den kommenden Wochen ebenfalls beschäftigen. Das Gewinnwachstum war in diesem Jahr ein wichtiger Grund dafür, dass Aktien den Irankrieg und andere Unsicherheiten immer wieder verkraften konnten. Sinken die Unternehmensgewinne stärker als erwartet, könnte das die Risikoscheu der Anleger noch verstärken.

„Das wird den ChatGPT-Moment in den Schatten stellen“: Wie KI ein deutsches Wirtschaftswunder schaffen kann