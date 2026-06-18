Märkte in Aufruhr: US-Luftangriffe auf Iran und Software-Aktien auf dem Vormarsch

Die globalen Finanzmärkte sind in Aufruhr, nachdem die USA im Iran zu Luftangriffen übergegangen sind. Die Straße von Hormus ist geschlossen und die Preise für Rohöl steigen. In Asien reagieren die Märkte besonders empfindlich und der MSCI All Country World Index sinkt auf den niedrigsten Stand seit Anfang Mai.

Die globalen Finanzmärkte sind in Aufruhr, nachdem die USA im Iran zu Luftangriffen übergegangen sind. Die Straße von Hormus ist geschlossen und die Preise für Rohöl steigen.

In Asien reagieren die Märkte besonders empfindlich und der MSCI All Country World Index sinkt auf den niedrigsten Stand seit Anfang Mai. Der Leitindex für die Region fällt um 1 Prozent ab, wobei der Ausverkauf von Tech-Werten in Taiwan und Südkorea besonders stark ist. Auch an den europäischen Börsen zeichnen sich Verluste ab. In der Zwischenzeit haben sich viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten stark verändert und wurden aus den Depots gedrängt.

Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst, wodurch viele Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren. Dies könnte jedoch eine seltene Chance sein, da die Bewertungen im Halbleitersektor auf ambitionierten Niveaus liegen, während der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch ist wie seit Jahren nicht mehr. Viele Unternehmen liefern weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen





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