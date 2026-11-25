Analyse der Kurseinbrüche bei Nvidia und ServiceNow. Checken Sie die drei Regeln für Investitionsentscheidungen trotz hoher Volatilität in den Tech-Sektoren.

Die aktuellen Turbulenzen an den Weltbörsen zeigen eine deutliche Konzentration auf die Technologie- und Halbleiterbranche. Besonders die Aktien von Nvidia und ServiceNow erleben extreme Schwankungen, die Investoren zu sorgfältigen Entscheidungen zwingen. Während Nvidia trotz massiver Kursschwankungen zu den wertvollsten Unternehmen der Welt gehört, hat ServiceNow einen Einbruch von bis zu 62 Prozent unter seinem Hoch verzeichnet. Diese Dynamik macht klare Handelsstrategien unerlässlich, um in einem volatilem Umfeld Kapital zu schützen und Chancen zu nutzen.

Nvidia Kursbewegung und Managementwechsel

Nvidia erlebte eine der bekanntesten Crash-Aktionen in der modernen Börsengeschichte. Nach Medienberichten über Affären um den damaligen CEO Jensen Huang stieg die Panik unter den Anlegern rapide. Der Kurs fiel binnen weniger Wochen um fast die Hälfte und erreichte die sogenannte gelbe Linie, welche der 200-Wochen-Linie entspricht. Dieser massive Einbruch traf das Unternehmen hart, doch die Erholung geschah ebenso schnell. Am Montag, dem 23. November, hat der Verwaltungsrat Jensen Huang offiziell zurückgeholt.

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Die Reaktion des Marktes auf diese Personalie war extrem. An diesem einen Tag gewann Nvidia über 900 Milliarden Dollar an Börsenwert hinzu. Dies war ein Rekordwert für ein einzelnes Unternehmen an einem Tag. Es verdeutlicht, wie viel Angst und Volatilität in KI-Aktien steckt. Selbst die Rückkehr des alten Chefs reichte aus, um das Vertrauen der Anleger fast vollständig wiederherzustellen.

Trotz dieser starken Erholung bleibt die Investitionsentscheidung komplex. Nvidia gilt als klarer Marktführer, der seine Position behält. Die Bewertung liegt laut InvestingPro bei einem KGV von 16,6, was im historischen Fünfjahresschnitt von 70,1 als fair bis günstig eingeschätzt wird. Allerdings ist ein signifikantes Risiko durch die Exportregeln der USA enthalten. Da Rechenzentren in Ländern wie Singapur oder Malaysia auch für Kunden aus China rechnen, könnte die neue schärfere Regelung diesen Teil des Geschäfts beeinträchtigen.

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Analysten der Jefferies prognostizieren für das nächste Jahr Umsatzeinbußen in Höhe von 44 bis 62 Milliarden Dollar. Es ist noch unklar, ob die Nachfrage nach der neuen Chipgeneration Rubin diese Verluste ausgleichen wird. Aus diesem Grund hält der Autor bei Nvidia erst unter der gelben Linie Einlass. Am Freitag, dem 20. November, stand der Kurs zwar kurz an dieser Marke, doch der Trigger für den Kauf wurde nicht ausgelöst. Seit Montag ist die Linie wieder weit entfernt, daher bleibt die Position derzeit ungenutzt.

ServiceNow Strategie und fundamentale Bewertung

ServiceNow hat die Marktkorrektur noch härter getroffen als der Halbleiterriese. Die Aktie liegt rund 62 Prozent unter dem Hoch vom Januar 2025. Im Gegensatz zu Nvidia hat der Autor hier eine Kaufentscheidung getroffen und das erste Körbchen Aktien am Freitag erworben. Goldman Sachs ordnet neue Technologien in vier Phasen ein. Zunächst kommen die Hersteller wie Nvidia, gefolgt von der Infrastruktur. Die dritte Phase umfasst Software und Anwendungen, die mit der Technologie Geld verdienen.

Die Analysten bei Goldman Sachs sehen diese dritte Phase langsam auf uns zukommen. Der Markt hingegen zeigt Skepsis gegenüber Softwareunternehmen, die befürchten, von KI übertroffen zu werden. Diese Sorge ist jedoch nicht grundsätzlich stichhaltig. Es kommt darauf an, ob ein Unternehmen mit KI arbeitet oder gegen sie. ServiceNow steuert interne Abläufe in Konzernen, von IT-Problemen bis zu Urlaubsanträgen. KI-Agenten benötigen klare Regeln, um Chaos oder Sicherheitsrisiken zu vermeiden.

Daher profitiert ServiceNow von der KI-Transformation, da die Kundenbindung extrem hoch ist. 98 von 100 Kunden verlängern ihren Vertrag, selbst in Zeiten großer KI-Angst. Dies erfüllt die erste Regel der Strategie: Es bleibt ein Marktführer. Fundamentale Kennzahlen unterstützen ebenfalls den Einstieg. Das aktuelle KGV liegt bei 65,9, doch das erwartete KGV für die Zukunft beträgt nur 23,3. Im Fünfjahresschnitt lagen die Werte bei über 200.

Dennoch besteht eine gewisse Unsicherheit bei der zukünftigen Gewinnentwicklung. Sollte es zu einer Gewinnkompression kommen, könnte das KGV statt bei 23 bei 35 liegen. Dies würde die Attraktivität der Aktie mindern. Dennoch erfüllt ServiceNow alle drei Regeln der Strategie. Die Aktie ist extrem volatil und stand seit Mitte Oktober um 43 Prozent unter ihrem Höchststand, weit unter der 200-Wochen-Linie. Der erste Kauf wurde bei 91 Dollar ausgelöst, der nächste liegt bei 81 Dollar. Sollten die Gewinne tatsächlich schrumpfen, ist ein Fall auf 67 Dollar oder tiefer möglich.

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Allgemeine Marktentwicklung und Branchenvergleich

Die aktuellen Entwicklungen bei diesen beiden Titeln spiegeln die allgemeine Schwäche in bestimmten Sektoren wider. Während Technologie und KI weiterhin Aufmerksamkeit erhalten, zeigt die Luxusbranche eine enorme Schwäche. Diese Diversifizierung der Risikofaktoren erfordert von Investoren eine präzise Auswahl. Die Nutzung von Tools wie InvestingPro mit persönlichen Watchlists ermöglicht es, Fair Values und Analystenziele schnell zu prüfen. Dies ist besonders wichtig, wenn sich der Markt schnell dreht.

Die Strategie, die hier angewendet wird, basiert auf drei harten Kriterien. Erstens muss es ein Marktführer sein, der den Status behält. Zweitens muss die Bewertung im Sale liegen, also deutlich unter historischen Durchschnitten. Drittens darf der Kurs nur an der gelben Linie, der 200-Wochen-Linie, gekauft werden. Nur wenn alle drei Haken gesetzt sind, erfolgt eine Investition. Dies schützt vor zu frühen Einstiegen in fallende Messer.

Es gilt jedoch immer, dass dies keine Anlageberatung ist, sondern eine persönliche Einschätzung. Jeder Investor muss diese Kriterien auf seine eigene Strategie abstimmen. Die Volatilität in den Tech-Sektoren wird voraussichtlich anhalten. Unternehmen wie Nvidia und ServiceNow stehen unter besonderer Beobachtung. Wer geduldig ist und die Regeln einhält, kann möglicherweise von den extreme Kursschwankungen profitieren. Wer zu früh einsteigt, riskiert erhebliche Verluste.

Die Situation bei Nvidia zeigt, wie schnell Vertrauen zurückkehren kann, wenn ein etablierter Chef wieder an die Spitze geht. Bei ServiceNow zeigt sich, wie wichtig fundamentale Kundenbindung in unsicheren Zeiten ist. Beide Fälle illustrieren die Notwendigkeit einer disziplinierten Trading-Strategie. Der Black Friday Sale für InvestingPro läuft bis zum 28. November mit Rabatten bis zu 60 Prozent. Dieser Zeitraum bietet eine Gelegenheit, Daten und Analysen zu einem reduzierten Preis zu nutzen, um die eigene Portfolio-Strategie zu optimieren.