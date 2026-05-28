Marktwert-Einbruch bei dem FC St. Pauli

Der Abstiegskader des FC St. Pauli hat nach der letzten Saison einen Marktwert-Einbruch von 6,2 Millionen Euro erlitten. Dies liegt daran, dass elf Spieler einen Wertverlust erlitten haben.

Der Abstiegskader des FC St. Pauli hat nach der letzten Saison einen Marktwert-Einbruch von 6,2 Millionen Euro erlitten. Dies liegt daran, dass elf Spieler einen Wertverlust erlitten haben.

Nur einer von ihnen konnte seinen Wert steigern. Der englische Erstliga-Absteiger FC Burnley hat sich für den Leih-Stürmer Andreas Hountondji entschieden, der einen Wertverlust von 2 Millionen Euro erlitten hat. Sein aktueller Marktwert liegt bei 3 Millionen Euro. Der verletzte Mathias Pereira Lage hat einen Wertverlust von 500.000 Euro erlitten und liegt jetzt bei 2,5 Millionen Euro.

Gleich sechs Spieler haben jeweils 500.000 Euro verloren. Davon sind David Nemeth, Manolis Saliakas, Mathias Rasmussen, Connor Metcalfe, Jackson Irvine und Taichi Hara. Karol Mets, dessen Vertrag ausläuft, hat einen Wertverlust von 200.000 Euro erlitten. Sein aktueller Marktwert liegt bei 600.000 Euro.

Jannik Robatsch und Adam Dzwigala haben jeweils 100.000 Euro verloren. Der einzige Spieler, der seinen Wert steigern konnte, ist Angreifer Abdoulie Ceesay. Er hat seinen Marktwert um 200.000 Euro gesteigert und liegt jetzt bei einer Million Euro. Sein Wertverlust von 800.000 Euro im letzten Jahr hat sich umgekehrt.

Alle anderen Spieler haben ihren Wert gehalten. Der Abstiegskader des FC St. Pauli ist nach der letzten Saison 6,2 Millionen Euro weniger wert als bei der letzten Berechnung im Dezember 2025





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