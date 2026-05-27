Marktwert-Sensation bei Union Berlin: Querfeld und Ilic legen deutlich zu

Leopold Querfeld und Andrej Ilic verzeichnen bei Transfermarkt kräftige Marktwertsteigerungen. Querfeld überholt als wertvollster Union-Spieler die 20-Millionen-Euro-Marke, Ilic verdoppelt seinen Wert nach späten Saisontoren.

Überraschende Entwicklung bei den Marktwert en von Union Berlin : Leopold Querfeld und Andrej Ilic verzeichnen deutliche Steigerungen. Der 22-jährige Abwehrspieler Leopold Querfeld , eigentlich Österreicher, hat seinen Marktwert um zwei Millionen auf nun 20 Millionen Euro erhöht und ist damit der wertvollste Spieler im Kader der Berliner.

Interessant ist dabei, dass er trotz einer durchwachsenen Saisonphase und der Nichtnominierung für den österreichischen WM-Kader durch Nationaltrainer Ralf Rangnick weiter an Wert gewinnt. Querfeld war vor zwei Jahren für lediglich 2,5 Millionen Euro von Rapid Wien nach Köpenick gekommen, nachdem Union eine Ausstiegsklausel gezogen hatte - ein Deal, der sich im Nachhinein als absoluter Glücksgriff erweist. Der Innenverteidiger etablierte sich schnell als Abwehrchef und verdrängte unter anderem Kevin Vogt, der später zu Bochum wechselte.

In der laufenden Saison verpasste Querfeld bis zum 32. Spieltag keine Minute und übernahm zudem die Rolle des Elfmeterschützen, wobei er drei Treffer vom Punkt erzielte (bei einem Fehlschuss). Mit den ablösefreien Abgängen von Diogo Leite und Danilho Doekhi wird Querfelds Bedeutung für die defensiven Strukturen von Union in Zukunft noch zunehmen, da die neue Abwehrreihe maßgeblich um den jungen Österreicher aufgebaut werden soll. Der größte prozentuale Gewinner der aktuellen Marktwertanpassung ist jedoch Stürmer Andrej Ilic.

Nach einer langen Phase ohne Torerfolg in der Rückrunde traf der 26-jährige Serbe in den letzten beiden Saisonspielen jeweils doppelt, was seinen Marktwert verdoppelte auf nun neun Millionen Euro. Union hatte im Jahr 2024 für eine Kaufoption in Höhe von über fünf Millionen Euro vonlic gebraucht, was angesichts der aktuellen Bewertung ebenfalls als äußerst lukrativ gilt. Die Marktwertsteigerung bei Ilic verdeutlicht, wie stark späte Saisonimpulse die Wahrnehmung und Bewertung eines Spielers beeinflussen können, insbesondere wenn sie in konkreten Torerfolgen münden.

Die Grundlagen solcher Marktwerte sind vielschichtig. Entscheidend sind das Alter und das Entwicklungspotenzial eines Spielers, wobei junge Talente tendenziell höher bewertet werden. Direkte sportliche Leistungen wie Tore und Vorlagen wirken sich unmittelbar positiv aus. Auch die Vertragslaufzeit spielt eine zentrale Rolle: Je länger die Restlaufzeit, desto höher die mögliche Ablöse bei einem Transfer, was den Marktwert nach oben treibt.

Wichtig zu verstehen ist, dass die auf Plattformen wie Transfermarkt genannten Werte keine bindenden Verkaufspreise darstellen, sondern als Erwartungswerte zu verstehen sind, die das potenzielle Transfergeschäft spiegeln sollen. Die tatsächlich gezahlten Ablösen können deutlich abweichen, abhängig von Verhandlungen, Bedarf der Clubs und weiteren Faktoren. Die aktuellen Entwicklungen bei Querfeld und Ilic zeigen, wie dynamisch solche Bewertungen sein können und wie maßgeblich die jüngsten Leistungen sowie die Perspektive im Verein den Wert eines Profis beeinflussen





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