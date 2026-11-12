Markus Babbel analysiert DFB U21 Kader EM 2027 und Nominierungen

Markus Babbel bewertet die DFB U21 Strategie vor den Spielen gegen Belgien und Kroatien. Er spricht über die Rückkehr von Klopp Kandidaten und das starke Offensive Potential im aktuellen Kader.

Ex-Nationalspieler Markus Babbel äußert sich in einem ausführlichen Interview zur aktuellen Strategie der deutschen U21-Auswahl und den Perspektiven für die kommende Europameisterschaft 2027. Der Fokus liegt dabei auf der entspannten Atmosphäre nach dem sicheren Erreichen der EM-Qualifikation sowie der Möglichkeit, Talente aus dem Umfeld von Bundestrainer Jürgen Klopp zurück in den Nachwuchs zu holen.

Vorbereitung auf Belgien und Kroatien Gruppen

Zum Jahresabschluss stehen der deutschen U21 am 13. November zwei herausragende Herausforderer bevor. Die Begegnungen gegen Belgien und Kroatien bieten der Mannschaft eine ideale Plattform, um sich ohne den Druck der Qualifikationsspiele zu präsentieren. Beide Gegner haben sich in ihren eigenen Qualifikationsgruppen als Sieger behauptet und können somit als direkte Prognose für das nächste Jahr bei der Europameisterschaft dienen.

Also read Nationalmannschaft Wechsel: Matteo Palma für Italien, Tresoldi bleibt bei DFB U21

Das Spiel gegen Belgien ist ab 18 Uhr live auf ProSieben MAXX sowie auf der Streaming-Plattform Joyn verfügbar. Diese Konfrontation erlaubt es dem Trainerstab, Spieler in den Kader zu integrieren, bei denen noch Unsicherheit bezüglich ihrer Eignung besteht. Durch die Freiräume können wichtige Abläufe verinnerlicht und die individuelle Entwicklung der jungen Talente gezielt vorangetrieben werden.

Rückkehr von Klopp Kandidaten zur U21

Die Rückkehr von Spielern, die jüngst im XXL-Kader der A-Nationalmannschaft standen, wird von Markus Babbel klar als Motivation und nicht als Rückschritt gewertet. Aleksandar Pavlovic, Finn Jeltsch und der Debütant Wael Mohya gehören zu den sieben von Jürgen Klopp berufenen Spielern, die potenziell auch bei der U21-EM 2027 zum Einsatz kommen könnten.

Advertisement

Jürgen Klopp würde einer Nominierung dieser Talente im Sommer nächsten Jahres voraussichtlich nicht im Wege stehen. Babbel betont, dass diese Athleten ihre Chance nutzen müssen, um sich im Verein und in der U21 so stark zu profilieren, dass sie den Bundestrainer schließlich zur Aufnahme in den A-Kader einladen müssen. Diese Situation stellt eine enorme Anspornfunktion dar, die die Spieler für ihre weitere Karriere nutzen sollten.

Torhüter-Duell Backhaus und Seimen Bundesliga

Im Tor positioniert sich Mio Backhaus momentan mit einem leichten Vorsprung vor Dennis Seimen. Backhaus hat sich durch eine Serie von Spielen ohne Gegentor für die U21 etabliert und zeigt dabei eine beeindruckende Konstanz. Seine aktuelle Form und Zuverlässigkeit machen ihn zur ersten Wahl im Tor des Nachwuchs-Nationalteams.

Dennis Seimen startete die Saison durch eine schwierige Verletzung weniger glücklich in die Spielzeit, bleibt aber ein großartiges Talent. Sein Ziel sollte es sein, beim VfB Stuttgart körperliche Stabilität und Robustheit aufzubauen, um schweren Verletzungen vorzubeugen. Beide Torhüter sind Top-Talente in der Bundesliga und haben das Potenzial, in naher Zukunft auch im Kader von Jürgen Klopp für die EM 2028 eine Rolle zu spielen.

Starke Offensive Tresoldi und Pejcinovic

Die Offensive der deutschen U21 präsentiert sich in der aktuellen Saison ausgesprochen stark. Nicolo Tresoldi und Paris Brunner haben im Europapokal für großes Aufsehen gesorgt, während Dzenan Pejcinovic vom Stuttgarter Verein als zusätzlicher Sturmknipser zur Verfügung steht. Die Kombination aus diesen Spielern stellt eine Qualität dar, die Babbel als besonders positiv hervorhebt.

Advertisement

Insbesondere die Verfügbarkeit von zwei typischen Mittelstürmern wie Tresoldi und Pejcinovic wird als großer Fortschritt im Vergleich zu vergangenen Jahren gewertet. Babbel kritisiert die hohe finanzielle Ausgabensumme von bis zu 300 Millionen Euro jährlich für den Nachwuchsleistungsbetrieb, wenn dieser Zeitraum jahrelang nicht mit einem erstklassigen Mittelstürmer gefüllt werden konnte. Die jetzige Entwicklung deutet darauf hin, dass die Investitionen nun Früchte tragen und eine starke Offensive im Kader vereint.