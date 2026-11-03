Markus Babbel kritisiert Bayerns Defensive vor Atletico Madrid Test

Experte Markus Babbel analysiert die defensiven Schwächen des FC Bayern München. Vor dem Champions-League-Spiel gegen Atletico Madrid deutet er auf spezifische Probleme in der Defensive hin.

Der frühere deutsche Nationalspieler und aktuelle Experte Markus Babbel äußert vor dem Champions-League-Härtetest gegen Atletico Madrid deutliche Kritik an der Defensive des FC Bayern München. Trotz der Verfügbarkeit aller Stammspieler wirken die Münchner in der Abwehrreihe ungewohnt unsicher und lassen die souveränen Leistungen der vergangenen Saison vermissen. Das Team spielt selten ohne Gegentore und kassiert zunehmend entscheidende Treffer in den Schlussminuten, wie die jüngsten Unentschieden gegen Viking Stavanger, den FC Arsenal und Borussia Dortmund belegen.

Detaillierte Analyse der Defensive-Schwächen

Markus Babbel identifiziert handwerkliche Mängel als Kernproblem, die weit über individuelle Pannen hinausgehen. Besonders der Innenverteidiger Jonathan Tah wird als zentrale Figur in der aktuellen Defensivkrise benannt. Babbel stellt fest, dass Tahs Formkurve seit der vergangenen Weltmeisterschaft, bei der er den entscheidenden Elfmeter gegen Paraguay verschoss, nicht den hohen Anforderungen entspricht. Dieser Zeitraum scheint Nachwirkungen zu haben, die es dem Spieler schwer machen, seine maximale Leistungsfähigkeit konstant abzurufen. Dennoch betont Babbel, dass solche Phasen normal sind und Tah durch Beharrlichkeit seine Stammposition zurückerobern kann.

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Ein konkreter Anwendungsfall dieser Kritik ist das Spiel gegen Borussia Dortmund, bei dem Kim Min-jae und die gesamte Abwehrkette unter Druck standen. Babbel hebt hervor, dass Kims Nervenkostüm in großen Partien oft nicht das beste ist und er seine Bestleistungen nicht abrufen kann. Ein spezifisches Beispiel war das riskante Dribbling im eigenen Strafraum und der katastrophale Kurzpass auf Dayot Upamecano. Diese Situationen deuten auf fehlende Sicherheit im höchsten Spielklassenniveau hin, weshalb Babbel mehr Raum für klassische Abwehraktionen fordert, um die Defensive wieder zu sortieren.

Stakeholder-Positionen und individuelle Leistungen

Neben den etablierten Stars wirft Babbel auch ein kritisches Licht auf die Rolle von Kim Min-jae und der gesamten Defensive. Kim, der vor der Saison eigentlich als absoluter Fixpunkt galt, kam nur punktuell zum Einsatz und sollte kurz vor einem Wechsel stehen. Babbel lobt jedoch Kim für seine mentale Stärke, nicht locker gelassen zu haben, während er gleichzeitig feststellt, dass der Südkoreaner aktuell nicht den nötigen Standard für das allerhöchste Niveau erreicht. Die Kritik an Kim ist Teil eines größeren Problems, das auch andere Spieler der Abwehr betrifft.

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Auch die Neuzugänge und Alternativen wie Ito stehen unter Beobachtung. Babbel empfindet es als sehr unglücklich, dass Ito nach einem vielversprechenden Einstieg und seiner Verpflichtung als Top-Spieler zu relativ schmalen Geld kaum noch Minuten erhält. Verletzungen haben seine Entwicklung gestoppt, und nun wirkt er außen vor, während der FC Bayern andere Lösungen sucht. Diese Entwicklung lässt Babbel verwundert zurück, da er im Spieler ursprünglich großes Potenzial sah, das nun ungenutzt bleibt. Die Wechsel in der Innenverteidigung sehen Babbel jedoch nicht als Hauptursache für die Defensivprobleme, sondern die offensichtlichen Fehler im Spiel selbst.

Reale Auswirkungen und bevorstehende Herausforderungen

Die Defensivschwächen des FC Bayern haben direkte Konsequenzen für das Vertrauen in das Team, insbesondere vor dem Topspiel gegen Atletico Madrid in der Champions League. Babbel kritisiert scharf, dass die Bayern bei Standardsituationen oft einen Schritt zu spät sind und einfache Kopfball-Duelle verlieren. Für ihn als ehemaligen Verteidiger und Trainer sind diese unnötigen Fehler auf diesem Niveau inakzeptabel und würden früher zu medialer Hysterie geführt haben. Heute scheint jedoch keine kritische Stimme laut zu werden, obwohl die Situation alarmierend ist.

Ausländische und einheimische Außenverteidiger wie Alphonso Davies und Raphaël Guerreiro stehen in der Defensive ebenfalls in der Kritik. Während sie nach vorne hin klare Qualitäten besitzen, lassen sie im defensiven Bereich zu viele Chancen und Tore zu. Babbel stellt fest, dass diese Kombination aus Offensivstärke und Defensivschwäche das Team verwundbar macht. Die Herausforderung für Atletico Madrid wird daher erheblich sein, und der FC Bayern muss in jedem Fall eine Leistungssteigerung in der Defensive erreichen, um bestehen zu können. Die kommenden Spiele werden zeigen, ob sich die Spieler unter Druck wieder auf die Basics konzentrieren können.