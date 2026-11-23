Markus Babbel übt scharfe Kritik an Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß. Er nennt die öffentliche Debatte um Jamal Musialas Gesundheit respektlos und vereinsschädigend.

Markus Babbel hat in einem exklusiven Interview seine deutliche Kritik am aktuellen Umgang des FC Bayern München mit Stammspieler Jamal Musiala geäußert. Der ran-Experte bezeichnet die von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge angestoßene öffentliche Diskussion über den Gesundheitszustand des Stars als unfassbar unnötig und als Angriff auf die Würde des Spielers. Babbel warnt davor, dass dieses Verhalten langfristigen Schaden vom Verein abwendet, indem es das Vertrauen in die sogenannte Bayern-Familie untergräbt.

Kritik an öffentlichem Machtkampf im Verein

Der Experte zeigt sich unverständlich, dass der Verein statt interner Gespräche den Konflikt öffentlich ausgetragen hat. Er sieht darin einen eklatanten Widerspruch zum gelebten Vereinswert der Zusammenhalt, der nur solange gilt, wie alles nach Plan verläuft. Babbel kritisiert insbesondere den Vorwurf von Karl-Heinz Rummenigge, dass kein anderer Club Musiala verpflichten würde, als vereinsschädigend. Diese Aussage wirft nach Babbel's Ansicht das Bild eines undankbaren Spielers auf, obwohl der hochdotierte Vertrag freiwillig unterschrieben wurde. Der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen werde nicht genug von den alten Präsidiumsmitgliedern distanziert.

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Vergleich mit eigener Verletzungserfahrung

Markus Babbel stellt seine eigene schwere Verletzung bei Liverpool als Kontrastprogramm dar, um die fehlende Unterstützung des FC Bayern München zu verdeutlichen. Während er selbst monatelang nicht wusste, ob er je wieder auf dem Feld stehen würde, erhielt er bei den Reds vollen Rückhalt ohne Druck bezüglich seines Gehalts oder der Genesungsdauer. Er zieht den Schluss, dass diese Art von Vertrauen entscheidend für seine Rückkehr war. Im Gegensatz dazu fühlt sich Musiala durch die aktuelle Berichterstattung bloßgestellt und der Unwahrheit bezichtigt, statt fachärztliche Hilfe und private Vertragsanpassungen zu erhalten.

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Ausfälle verstärken Defensive-Probleme

Neben der emotionalen Debatte um Musiala verschärft sich die sportliche Lage durch die Verletzung von Harry Kane. Der Engländer wird voraussichtlich bis zum März ausfallen, was die Offensive enorm schwächt. Babbel sieht das Team in einer kritischen Situation, da Alternativen wie Leroy Sané oder Serge Gnabry ebenfalls verletzt sind. Die einzige verbliebene natürliche Lösung auf der rechten Flügelposition scheint der junge Bastian Assamou aus dem Nachwuchs zu sein. Babbel fordert Trainer Vincent Kompany auf, dem Talent dringend eine Chance zu geben, da auf dieser Position spezialisierte Spieler unverzichtbar sind.

Prognosen und nächste Schritte

Die Expertenmeinungen zur Rückkehr von Musiala klaffen weit auseinander. Während das Präsidium skeptisch bleibt, soll das enge Umfeld des Spielers optimistisch sein. Nach Babbel's Informationen läuft die medikamentöse Einstellung normal ab, sodass eine Rückkehr zum Top-Niveau theoretisch möglich ist. Die sportliche Leitung sollte jedoch dringend einen externen Spezialisten hinzuziehen, um die Prognosen objektiv zu bewerten. Bis dahin bleibt die Situation für den FC Bayern München eine Gratwanderung zwischen finanzieller Verantwortung und ethischer Verpflichtung gegenüber den Angestellten.