Markus Babbel übte scharfe Kritik an Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge für ihre öffentlichen Äußerungen zum Gesundheitszustand von Jamal Musiala beim FC Bayern München.

Der ehemalige Bundesligaspieler und ran-Experte Markus Babbel hat die öffentlich geführte Debatte um den Gesundheitszustand von Jamal Musiala scharf kritisiert. Babbel bezeichnete das Vorgehen der ehemaligen FC Bayern Vorstände Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge als absolut unmoralisch. Er warf den Verantwortlichen vor, die Privatsphäre des Spielers nicht zu wahren und die sogenannte Bayern-Familie nur dann als wertvoll zu erachten, wenn alles im Verein nach Plan läuft.

Unethisches Verhalten der Klubfunktionäre

Babbel stellte klar, dass es für einen Verein und ein Unternehmen zwar verständlich sei, sich Sorgen über hoch dotierte Verträge bei längeren Ausfällen zu machen. Allerdings müssten solche Unsicherheiten intern besprochen werden, statt sie öffentlich auszutragen. Er erinnerte daran, dass Hoeneß und Rummenigge früher noch das Grundgesetz zitierten, um die Unantastbarkeit der Menschenwürde zu betonen, wenn Kritiker wie Niko Kovac angegriffen wurden. Jetzt werde Musiala, der auf die Hilfe des Vereins angewiesen ist, öffentlich bloßgestellt.

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Der Experte merkte sarkastisch an, dass Musiala eventuell sogar freiwillig auf die Hälfte seines Gehalts verzichten müsste, nur aus Dankbarkeit für seine Zeit beim FC Bayern. Dies sei jedoch keine logische Konsequenz aus einem Arbeitsvertrag, auf den beide Seiten freiwillig eingestiegen seien. Babbel fand es sehr fragwürdig, dass der Verein diese Unsicherheit nicht hinter verschlossenen Türen klärt, sondern die Öffentlichkeit involviert.

Spannungen zwischen Vorstand und Aufsichtsrat

Ein weiterer kritischer Punkt für Babbel war die Reaktion von Jan-Christian Dreesen. Der Vorstandsvorsitzende habe versäumt, den Aufsichtsrat einzubinden und klarzustellen, dass Musiala weiterhin ein Angestellter des Vereins sei. Babbel erklärte, dass dies den enormen Respekt zeige, den der aktuelle Vorstand vor den langjährigen Ehrenmitgliedern Hoeneß und Rummenigge habe. Diese hätten sich diesen Einfluss über Jahrzehnte erarbeitet und verdienten zwar Lob für ihre frühere Arbeit, sollten sich aber nicht ständig in das aktuelle Tagesgeschäft einmischen.

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Babbel bezog sich dabei auch auf die Ereignisse vor einem halben Jahr, als er selbst öffentlich für seine Arbeit kritisiert worden war. Er vermutete, dass Hoeneß und Rummenigge auch diesmal keine Scheu vor einer öffentlichen Konfrontation haben. Die Dynamik zwischen den verschiedenen Ebenen der Vereinsführung wirft laut Babbel Fragen nach der internen Kommunikation und dem Management von Krisensituationen auf, statt Lösungen zu fördern.

Vergleich mit eigener Berufserfahrung in Liverpool

Zum Vergleich zog Babbel seine eigene Zeit bei FC Liverpool heran, als er neurologische Probleme hatte und niemand wusste, ob er jemals wieder spielen würde. Er betonte, dass seine Situation damals als noch schwerwiegender eingeschätzt wurde als die von Musiala. Dennoch habe ihm Liverpool den vollen Support gegeben, ohne ihn unter Druck zu setzen oder die Dauer der Genesung infrage zu stellen.

Diese unendliche Geduld und das Fehlen von finanzielle Druck durch den Verein hätten maßgeblich dazu beigetragen, dass Babbel zurückkehrte. Er argumentierte, dass eine solche Atmosphäre des Vertrauens notwendig sei, um Spieler zu unterstützen. Stattdessen werde bei Musiala der Eindruck erweckt, als hätte er etwas verschwiegen, was ihn faktisch der Lüge bezichtigt. Diese Haltung stieß bei dem ran-Experten auf massive Ablehnung.

Verletzung von Harry Kane und taktische Alternativen

Neben der Debatte um Musiala beschäftigte sich das Interview auch mit den aktuellen sportlichen Herausforderungen für Vincent Kompany. Die Verletzung von Harry Kane, der voraussichtlich bis März ausfallen wird, habe die Diskussionen um den Gesundheitszustand von Musiala in den Hintergrund gedrängt. Babbel zeigte sich besorgt über die fehlenden Alternativen in der Personalunion.

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Serge Gnabry und Michael Saibari könnten zwar theoretisch aushelfen, sind jedoch ebenfalls verletzungsgeschwächt. Dies schränke die Möglichkeiten des Trainers erheblich ein. Babbel blieb gespannt, wie Vincent Kompany auf diese personelle Knappe reagieren wird, da die Qualität der verfügbaren Ersatzspieler als kritisch einzustufen ist. Die Kombination aus Krankheiten und Verletzungen stellt den FC Bayern vor massive sportliche Probleme.