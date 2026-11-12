Markus Babbel kritisiert Kaderwahl: Schonfrist für Jürgen Klopp ist vorbei

Ex-Nationalspieler Markus Babbel warnt Jürgen Klopp vor Kritik an der Kaderwahl. Karim Adeyemis Ausfall und Niclas Füllkrugs Rückkehr stehen zur Debatte.

Der frühere Nationalspieler und heutige Experte Markus Babbel übt scharfe Kritik an der aktuellen Personalpolitik von Bundestrainer Jürgen Klopp. Babbel warnt den Trainer, dass die ihm gewohnte Schonfrist nun vorbei sei und jeder Kaderfehler sofort öffentlich diskutiert werde. Dies betrifft insbesondere die Nichtberücksichtigung von Starspielern wie Karim Adeyemi zugunsten neuer Talente.

Kritik an Kaderentscheidungen und Ausfällen

Markus Babbel gibt zu verstehen, dass es bei der Nationalmannschaft nicht nur um das kurzfristige Ergebnis geht, sondern vor allem um die Nachhaltigkeit der Spielanlage. Die Mannschaft soll die positiven Ansätze, die Jürgen Klopp in den ersten Spielen präsentierte, über einen längeren Zeitraum stabil auf den Rasen bringen. Ein Wunderheiler, der mit einer Handbewegung alle Probleme löst, existiere jedoch nicht, betont Babbel. Der Prozess sei komplex und dauere länger.

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Besonders überrascht zeigte sich der ehemalige Profi, dass Karim Adeyemi nicht im Kader steht. Stattdessen wurde Wael Mohya berufen, der zuvor bei der U21-Nationalmannschaft aktiv war. Babbel stellt die Frage, ob diese Entscheidung den jungen Spieler nicht überfordere, wenn er nach seiner Rückkehr zu Borussia Mönchengladbach unter Druck stehe. Er verweist darauf, dass es bei der Auswahl immer wieder Diskussionen geben wird, da es 80 Millionen Menschen in Deutschland gibt, die ihre eigene Meinung haben.

Auch der Austausch im Sturm wirft Fragen auf. Während Karim Adeyemi fehlt, wurde Chris Führich berücksichtigt, der in Stuttgart gute Leistungen zeigt. Bei der Wahl zwischen einem etabrierten Torschützen wie Niclas Füllkrug und jüngeren Alternativen wie Johnny Burkardt sieht Babbel legitime Gründe für beides. Füllkrug biete Sicherheit und Erfahrung, doch Burkardt sei in der aktuellen Form und im Alter eine interessante Alternative für die Zukunft.

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Internationale Konkurrenz im Fokus

Die Diskussion um die Innenverteidigung ist besonders hitzig. Malick Thiaw steht im Kader, obwohl er zuletzt bei Newcastle United nur begrenzt Einsatzzeit erhielt. Im Gegensatz dazu fehlt Yann Aurel Bisseck von Borussia Dortmund, der von vielen Fans und Experten als überragend bezeichnet wird. Markus Babbel erklärt, dass dies ein klassisches Dilemma für den Trainer ist: Man muss zwischen aktueller Verfassung und vergangener Form abwägen.

Jürgen Klopp muss sich dieser harten Realität stellen. Die Schonfrist ist abgelaufen, seitdem er den Kader erstmals in der gewohnten Größe nominiert hat. Wenn die Leistungen im Spiel gegen Serbien und die Niederlande überzeugen, wird er gelobt. Zeigen die Ergebnisse jedoch keine Fortschritte oder werden die guten Phasen aus den ersten Spielen nicht stabilisiert, wird die Kritik unverzüglich einsetzen. Klopp darf keine Entschuldigungen suchen, sondern muss liefern.

Erwartungen an die Nationalmannschaft

Nichtsdestotrotz hat Jürgen Klopp durch seine Vergangenheit ein enormes Ansehen in der deutschen Fußballlandschaft. Babbel anerkennt ihn als einen der größten deutschen Trainer der letzten 50 Jahre. Dennoch reicht dieses Renommee nicht aus, um mangelnde Ergebnisse zu rechtfertigen. Die letzte Großtournee war enttäuschend, und der Anspruch der Mannschaft muss deutlich höher sein.

Für die nächsten Schritte ist es wichtig, dass Klopp eine Basis von 15 bis 18 Spielern identifiziert, auf die er sich verlassen kann. In diesen Fällen kann er flexibel sieben bis acht weitere Akteure für spezifische Aufgaben auswählen. Das Ziel bleibt, die Identität der Nationalmannschaft über einen längeren Zeitraum zu festigen und nicht nur in einzelnen Partien zu glänzen. Die Spiele im Dezember werden den Beweis für den Fortschritt liefern.