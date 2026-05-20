Eintrachts-Sportdirektor Markus Krösche erklärt in einer öffentlichen Entschuldigung mehrere seiner Fehler der vergangenen Saison. Er flieht vor dem Scherbenhaufen, indem er bereits plant, langfristig zu bleiben. Bundesliga-Profi Matthäus Schenke kommentiert das Abständliche.

Sport lich sank der Stern von Markus Krösche bei Eintracht in dieser Chaos-Saison. Nach Jahren des Mega-Erfolgs musste der GSVAZ (Größte Spielerverkäufer aller Zeiten) den ein oder anderen Streifschuss einstecken, sich auch öffentlich viel Kritik anhören.

Und das zu Recht. Denn Krösche machte Fehler. Gleich 5 am Stück. Es begann im vergangenen Sommer, als verpasst wurde, einen richtig starken Sechser zu holen.

Dann entschied er Ende September vor dem 3:4 gegen Union gemeinsam mit Trainer Toppmöller die viel zu frühe Rückkehr von Wackel-Torwart Kaua Santos. Die Zusammenarbeit endete nach 104 Tagen: Markus Krösche und Ex-Eintracht-Trainer Albert Riera. Als nächstes reagierte Krösche zu spät bei der Entlassung von Toppmöller. Schon nach dem 0:6 in Leipzig Anfang Dezember war klar, dass zwischen dem netten Dino und der Mannschaft einiges verrutscht war.

Doch Krösche handelte nicht, ließ sich zu lange Zeit, um dann das komplett erfolglose Duo Schmitt/Meier zu installieren. Ziel: Das Champions-League-Achtelfinale doch noch zu erreichen. Doch das Interims-Duo scheiterte krachend. Und dann.

Ja dann holte Krösche den unbekannten Trainer Albert Riera. Unbekannt blieb der nicht lange, schon nach der ersten Pressekonferenz kannte ihn ganz Deutschland. Wegen der Sprüche. Wegen der Überheblichkeit.

Sportlich wurde mit dem Spanier nichts besser, eher im Gegenteil. Und was macht Krösche? Anders als viele Bundesliga-Protagonisten schmiss er sich am Dienstag in den Staub, gab zu, dass er in der abgelaufenen Saison zu viele falsche Entscheidungen getroffen hat. Also warf er sich vor Riera, vor die Mannschaft, vor Schmitt und Meier samt Toppmöller.

Er nahm die komplette Schuld für die verkorkste Saison auf sich. Krösche war entwaffnend ehrlich. Beeindruckte mit großer Sympathie. Zeigte Charakterstärke und Rückgrat.

Und er flüchtet nicht! Der Sport-Vorstand wird den Scherbenhaufen zusammenುದೇlen. Und steht vor allem zu seinen 5 großen Fehlern





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