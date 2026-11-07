Markus Krösche wird lebenslanges Eintracht-Mitglied nach Grillabend mit Führungsmannschaft

Markus Krösche erhielt die Urkunde für die lebenslange Mitgliedschaft bei Eintracht Frankfurt. Nach seinem Rücktritt traf er sich mit der Vereinsführung.

Knapp drei Wochen nach seinem offiziellen Abschied als Sportvorstand von Eintracht Frankfurt empfing Markus Krösche die gesamte Führungsriege seines ehemaligen Arbeitgebers zu einem privaten Grillabend. Die Einladung wurde am Freitagabend ausgesprochen, kurz bevor die Eintracht am darauffolgenden Samstag um 15.30 Uhr beim SC Paderborn antrat. Dieser Zeitpunkt bot den perfekten Rahmen für eine versöhnliche Zusammenkunft, die die bis dahin bestehende Spannung im Verein deutlich auflöste.

Versöhnliche Stimmung bei Krösche-Haus

Das von Viktoria Krösche, der Ehefrau des ehemaligen Vorstandsmitglieds, in ihrer Instagram-Story geteilte Foto zeigt die acht männlichen Akteure der Eintracht-Führungsebene in entspannter Atmosphäre im Wohnzimmer. Neben Markus Krösche sind Rainer Falkenhain als Vorstandsberater, Philipp Reschke als Vorstandsmitglied, Mathias Beck als Präsident, Axel Hellmann als Vorstandsvorsitzender, Sven Janssen als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, Felix Wirmer als Aufsichtsratsmitglied und Julien Zamberk als Finanzvorstand zu sehen. Auch der Familienhund ist auf dem Schnappschuss präsent. Viktoria Krösche kommentierte das Bild mit den Worten "Welcome, schön, dass ihr da seid", was die gelöste Stimmung unterstrich, die nach dem sogenannten "Krösche-Knall" herrschte.

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Lebenslange Mitgliedschaft als Zeichen der Wertschätzung

Im Mittelpunkt des Abends stand die Übergabe einer besonderen Ehrung: Markus Krösche wurde offiziell zum lebenslangen Mitglied von Eintracht Frankfurt ernannt. Auf dem Foto hält er stolz die entsprechende Urkunde in die Kamera. Das von Präsident Mathias Beck unterschriebene Dokument ist auf den 28. Oktober datiert und enthält das Zitat: "Du bist mehr als nur ein Mitglied in einem Verein. Du bist Teil einer einzigartigen Gemeinschaft. Ein Leben lang." Diese Geste der Wertschätzung markiert ein Ende der konfrontativen Phase, die durch die Freistellung am 18. Oktober auf eigenen Wunsch Krösches ausgelöst wurde.

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Historische Erfolge und möglicher Wechsel nach Italien

Markus Krösche hatte die Frankfurter seit 2021 maßgeblich geprägt und verschiedene Höhepunkte mit dem Verein verbunden. Dazu zählt der Triumph in der Europa League im Jahr 2022 sowie die mehrfache Qualifikation für die Champions League. Trotz dieser erfolgreichen Amtszeit steht der 46-Jährige nun vor einem neuen Karrieresprung. Nach Informationen, die mit den Ereignissen im Zusammenhang stehen, befindet sich Krösche kurz vor einem Wechsel zu AC Mailand. Dort soll er spätestens am 1. Januar als "Head of Football" seine neue Tätigkeit aufnehmen.

Finanzielle Aspekte und Vereinssituation

Der potenzielle Wechsel nach Italien ist nicht nur sportlich, sondern auch finanziell relevant für Eintracht Frankfurt. Der Verein soll für die Freigabe des ehemaligen Sportvorstands rund vier Millionen Euro Ablöse erhalten. Diese Summe unterstreicht den Marktwert, den Krösche auch nach seinem Weggang für den deutschen Klub besitzt. Die aktuelle Situation zeigt, dass sich die Beziehungen innerhalb der Führungsebene, angeführt von Axel Hellmann und Mathias Beck, nach der überraschenden Trennung schnell normalisiert haben. Der Blick richtet sich nun auf die kommende Partie gegen Paderborn und die künftige Rolle von Krösche im italienischen Fußballsport.