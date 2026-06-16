Markus Lanz debattiert über Politik und Fußball-WM: De Maizière kritisiert Hysterie um Politikerbesuche

In der Talkshow von Markus Lanz diskutierten Thomas de Maizière und Michael Bröcker über die Präsenz deutscher Spitzenpolitiker bei der WM 2026. De Maizière verteidigte Reisen zu Sportereignissen gegen Kritik als Hysterie.

In der aktuellen Ausgabe der Talkshow " Markus Lanz " stand nicht nur der Fußball im Mittelpunkt, sondern auch die Frage, inwieweit deutsche Spitzenpolitiker die Weltmeisterschaft 2026 in den USA begleiten werden.

Der Talkmaster hatte den ehemaligen Innenminister Thomas de Maizière (72, CDU) und den Journalisten Michael Bröcker (49) zu Gast, um über die Verquickung von Politik und Sport zu diskutieren. Dabei wurde deutlich, dass die Zurückhaltung deutscher Politiker bei der WM in Katar ein Nachspiel hat: Während damals eine Überpolitisierung kritisiert wurde, ist diesmal die Abwesenheit von Spitzenvertretern auffällig.

De Maizière erinnerte sich an seine eigene Reise zu einem Spiel in Brasilien während seiner Amtszeit und beklagte ein Dilemma: "Fährt man nicht hin, heißt es, wo sind die denn? Fährt man hin, heißt es: Ist das wirklich nötig, für ein Spiel da hinzufahren, und was kostet das?

" Er argumentierte, dass die öffentliche Erwartungshaltung widersprüchlich sei. Bröcker ergänzte, dass viele Politiker abwarten, ob die deutsche Mannschaft ins Halbfinale kommt, um dann bei den Siegern dabei zu sein. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (50, CDU) plane ohnehin eine USA-Reise Anfang Juli, die er mit einem Besuch im Achtelfinale verbinden könnte.

"Das kann man natürlich gern machen, das sind alles Fußballfans", so Bröcker, "aber es hat immer auch eine politische Note. " Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) hatte sich in einem Videocall an die Nationalmannschaft gewandt und ihnen die Daumen gedrückt. Lanz kommentierte dies als "Panikreaktion", worauf de Maizière scharf konterte: "Was ist daran zu beanstanden?

" Die Runde diskutierte auch die Rolle von Angela Merkel, die in ihrer Zeit als Kanzlerin gern in der Kabine war, wenn es der Terminkalender zuließ. Lanz blieb hartnäckig und fragte, ob die CDU mit der Präsenz von Wüst die nächste Debatte an der Hacke habe. De Maizière wies dies als Hysterie zurück und forderte, zu Sachthemen zurückzukehren.

Die Sendung endete mit der Erkenntnis, dass Fußball und Politik untrennbar verbunden sind, solange die öffentliche Wahrnehmung jede Reise eines Politikers kritisch hinterfragt





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