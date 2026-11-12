Markus Lanz im ZDF: Talkshow diskutiert Bundeshaushalt 2027 und Berliner Koalition

Markus Lanz diskutiert im ZDF über den Bundeshaushalt 2027 und den Kompromiss von Union und SPD, dazu über die Rolle der CDU als Volkspartei.

Markus Lanz (57) lädt im ZDF dreimal pro Woche Gäste und Experten ein, um aktuelle gesellschaftliche und politische Themen zu diskutieren. Dabei hakt der Moderator bei Politikern, Journalisten und anderen Persönlichkeiten nach und lässt kaum eine Debatte aus. Die Talkshow läuft seit 2008 und gilt als Quotengarant.

Für Dienstag, 17. November 2026, ist eine Ausgabe angekündigt, die den Bundeshaushalt 2027 in den Mittelpunkt stellt. Union und SPD haben sich auf einen Kompromiss zu diesem Haushalt geeinigt, und genau diese Einigung soll in der Sendung eingeordnet werden. Zusätzlich stehen weitere politische Streitfragen auf der Agenda.

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Bundeshaushalt 2027: Union und SPD einigen sich auf Kompromiss

Union und SPD haben sich auf einen Kompromiss zum Bundeshaushalt 2027 verständigt. Markus Lanz will mit seinen Gästen diskutieren, was diese Einigung konkret bedeutet. Der Haushaltskompromiss bildet damit den inhaltlichen Auftakt der Ausgabe.

Die Diskussion soll die Folgen dieses Kompromisses für die Haushaltspolitik beleuchten. Die Ankündigung nennt keine einzelnen Summen oder Details, deshalb beschränkt sich die Einordnung auf die Einigung zwischen den beiden Parteien. Zuschauerinnen und Zuschauer können die Argumente der Gäste im Studio direkt verfolgen.

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Rot-Grün-Rote Koalition und der Streit bei den Grünen

Die umstrittene rot-grün-rote Koalition in Berlin steht als Konstellation im Fokus der Sendung. Markus Lanz greift damit eine Debatte auf, die im politischen Berlin seit Längerem kontrovers geführt wird.

Parallel dazu geht es um den Streit bei den Grünen zum Thema Israel. Die Gäste sollen die unterschiedlichen Sichtweisen einordnen, wobei die Ankündigung keine einzelnen Akteure oder konkreten Positionen nennt.

CDU als Volkspartei: Wie will die Union ihre Rolle behaupten?

Die CDU steht vor der Frage, wie sie ihre Rolle als Volkspartei behaupten will, und dieses Thema ist ebenfalls Teil der Sendung. Markus Lanz stellt damit die Positionierung der Christdemokraten zur Diskussion.

Die Frage schließt an die übrigen Themen des Abends an, denn Haushalt, Koalitionsfragen und innerparteiliche Debatten berühren das Selbstverständnis einer Volkspartei. Die Ausgabe bietet damit Raum, diese Zusammenhänge aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten.

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Sendetermin und ZDF-Mediathek im Überblick

Die Ausgabe ist für Dienstag, 17. November 2026, um 22.45 Uhr im ZDF angekündigt. In einer früheren Ankündigung wurde als Sendezeit 23.15 Uhr genannt.

Wer die Sendung verpasst, kann alle Folgen nach der Ausstrahlung ab ca. 1 Uhr morgens kostenlos in der ZDF-Mediathek im Stream nachschauen.