Markus Lanz Talk: Trump, FIFA und die neue Sprache der Fußball-WM

In der ersten Talkshow zur Fußball-WM diskutieren Markus Lanz und Gäste über Donald Trumps Auftritt, die FIFA-Umsätze und ungewohnt milde Kritik. Begriffe wie Bromance und Fantastilliarden prägen die Runde.

In der ersten Talkshow zur Fußball-WM nutzten Markus Lanz und seine Gäste überraschende Fachbegriffe wie Bromance und Fantastilliarden . Auffällig war auch die ungewohnt milde Kritik an Donald Trump .

Die Journalistin Annett Meiritz vom Handelsblatt analysierte Trumps Auftritt bei der Fußball-WM und seine Beziehung zu Fifa-Chef Gianni Infantino. Sie sah in deren gemeinsamen Auftritt eine Bromance des Jahres und erklärte, warum Trumps Fans seine Show-Einlagen wie das Flaggen-Umarmen oder den YMCA-Tanz als authentisch empfinden.

Trump nutze sein goldiges, lametta-geschmücktes Ballhaus im Weißen Haus und plane in den nächsten vier Wochen eine Reihe großer Veranstaltungen, darunter eine Massenkundgebung in Washington und MMA-Kämpfe vor dem Weißen Haus, um seine Anhänger zu mobilisieren. Sport biete in den USA noch einen unpolarisierten Raum, in dem Trump sich inszenieren könne. Selbst als er in New York bei einem Basketballspiel ausgepfiffen wurde, ließ ihn das kalt: Er brauche den Widerstand und deute negatives Feedback einfach um.

SZ-Sportjournalist Thomas Kistner verwies auf die rekordverdächtigen Umsätze der Fifa, die an Donald-Duck-Comics erinnerten. Lanz zog eine Parallele zwischen Trump und einer Comicfigur, die trotz aller Show und Lametta für viele Wähler geliefert habe: Sie sähen das Chaos an der Grenze im Griff und die Wirtschaft robust wachsen. Bei solchen Wachstumszahlen würden deutsche Politiker jubeln, so Lanz





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