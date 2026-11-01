Markus Lanz zieht nach USA-Reise Bilanz: Spaltung, Migration und KI

Markus Lanz berichtet nach seiner USA-Reise über Trump-Anhänger, Migration, den KI-Boom und die Frage, wie gespalten das Land wirklich ist.

Deutschlands bekanntester Talkmaster Markus Lanz ist für eine ZDF-Reportage mit dem Titel Amerika ungeschminkt: Was kommt nach Trump? durch die USA gereist. Wenige Tage vor den entscheidenden Midterm-Wahlen am Dienstag zieht er im Podcast von Paul Ronzheimer Bilanz über seine Begegnungen mit Anhängern und Gegnern von Donald Trump.

Im Gespräch geht es um die Frage, wie gespalten die Vereinigten Staaten tatsächlich sind. Lanz berichtet außerdem, was Deutschland aus der amerikanischen Gesellschaft lernen könnte. Die Reportage verbindet persönliche Eindrücke mit politischen Themen, die das Land derzeit prägen.

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Trump-Anhänger und Gegner im Gespräch

Lanz widerspricht dem verbreiteten Bild einer Gesellschaft, in der Demokraten und Republikaner kaum noch miteinander reden. Nach seiner Beobachtung wird das Wort Spaltung in Deutschland oft zu leichtfertig benutzt. Viele Amerikaner seien im Alltag freundlich zueinander und tauschten sich offen aus.

Politik spiele in den Gesprächen eine große Rolle, doch sie verhindere nicht den persönlichen Kontakt. Lanz beschreibt, wie Menschen mit gegensätzlichen Meinungen trotzdem zum gemeinsamen Essen eingeladen werden. Ähnliches erlebe man nach seiner Einschätzung auch in Deutschland.

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Ein weiterer Schwerpunkt seiner Reise ist der unerschütterliche Glaube vieler Amerikaner an den amerikanischen Traum. Dafür nennt er ein Beispiel aus einem früheren Wahlkampf. Ein Klempner wurde damals gefragt, ob Millionäre stärker besteuert werden sollten, und lehnte das ab.

Seine Begründung lautete, er selbst könne morgen Millionär sein. Lanz sieht darin einen zentralen Unterschied zwischen dem amerikanischen und dem deutschen Denken über Wohlstand und Steuern.

Migration als Schlüsselthema der Trump-Unterstützung

Besonders beim Thema Migration erkennt Lanz einen wichtigen Grund für die Unterstützung Trumps. Die Zahlen an der Grenze zu Mexiko seien praktisch auf null gesunken. Das sei ein zentrales Wahlversprechen gewesen, das Trump eingelöst habe.

Gleichzeitig sind nach Lanz' Schilderung viele Amerikaner mit der Art und Weise unzufrieden, wie das Vorgehen umgesetzt wurde. Er berichtet von teils brutalen Einsätzen der Abschiebe-Agenten in amerikanischen Städten. Diese Kritik teilten längst nicht mehr nur Gegner der Regierung.

Überraschend fand Lanz, dass auch viele legal eingereiste Migranten, etwa aus Kuba, das Vorgehen der US-Regierung bei Abschiebungen befürworten. Sie argumentierten, dass sie rechtmäßig ins Land gekommen seien und deshalb nichts zu befürchten hätten. Lanz beobachtete dabei eine große Zustimmung.

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Wirtschaft, KI und steigende Strompreise

Ein weiteres Thema der Reise ist die Wirtschaft. Trotz starken Wachstums haben viele Amerikaner nach Lanz' Eindruck das Gefühl, davon kaum zu profitieren. Der Journalist erkennt den Boom der künstlichen Intelligenz an, betont aber, dass er beim normalen Bürger wenig ankomme.

Lanz glaubt, dass künstliche Intelligenz zum entscheidenden politischen Thema werden könnte. Er vermutet, der nächste Präsidentschaftswahlkampf in den USA werde stark von der Frage geprägt sein, wer die Menschen vor KI schützt. Schon jetzt ärgerten sich viele über steigende Strompreise.

Hinzu kommt der enorme Energiebedarf neuer Rechenzentren, der die Debatte zusätzlich anheizt. Lanz sieht darin ein Thema, das weit über die Technologiebranche hinaus Bedeutung hat.

Was Deutschland von Amerika lernen kann

Am Ende seiner Reise überwiegt bei Lanz nach eigenen Worten nicht die Sorge, sondern der Optimismus. Er glaubt, dass Deutschland viel von den USA lernen kann, vor allem eine gewisse Gelassenheit im Umgang mit Krisen.

Deutschland verharre nach seiner Einschätzung zu sehr in einer Angststarre. Die Amerikaner hätten nach vielen turbulenten Jahren vieles hinter sich. Lanz zeigt sich überzeugt, dass sich die Lage in den USA irgendwie wieder einrenkt.