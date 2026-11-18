Bayerischer Ministerpräsident Markus Söder gedenkt Alice und Ellen Kessler mit einem Blumengesteck an ihrem Grab. Zwei Jahre nach ihrem gemeinsamen Tod.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat zum ersten Todestag der bekannten Kessler-Zwillinge ein persönliches Zeichen des Gedenkens gesetzt. Auf dem Waldfriedhof in Grünwald liegt vor dem Grab von Alice Kessler und Ellen Kessler ein großes Gesteck aus cremeweißen Rosen, weißen Chrysanthemen und blauen Edeldisteln. Die Schleife des Blumenarrangements zeigt deutlich an, dass der bayerische Regierungschef den berühmten Schwestern gedenkt, die vor genau einem Jahr im Alter von 89 Jahren starben.

Gemeinsamer Tod nach staatlicher Ehrung

Alice Kessler und Ellen Kessler starben gemeinsam am 17. November 2025. Beide Schwestern nutzten in ihrem Haus in Grünwald die Möglichkeit des assistierten Suizids. Dieser Schritt löste damals große Bestürzung in der Öffentlichkeit aus und führte zu einer intensiven gesellschaftlichen Debatte. Markus Söder hatte sich damals nicht öffentlich zum Tod der Zwillinge geäußert, nun erinnert er sich auf ruhige Weise an ihre Lebensleistung.

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Verdienstorden wenige Monate vor dem Tod

Nur vier Monate vor ihrem Ableben hatte Markus Söder die beiden Schwestern mit höchster staatlicher Anerkennung geehrt. Am 9. Juli 2025 zeichnete der damals 58 Jahre alte Ministerpräsident Alice und Ellen Kessler in der Münchner Residenz mit dem Bayerischen Verdienstorden aus. Bei dieser Zeremonie bezeichnete Söder die Schwestern als Ikonen des Showgeschäfts. Er würdigte ihre umfangreiche Lebensleistung und betonte, dass ihr Leben und Werk die deutsche Showlandschaft maßgeblich beeinflusst hätten.

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Ruhestätte am Ort des letzten Wohnsitzes

Die letzte Ruhe fanden die Kessler-Zwillinge dort, wo sie es sich in ihren Verfassungen gewünscht hatten. Ganz still und ohne große Trauerfeier kamen ihre Urnen auf dem Waldfriedhof Grünwald zu ihrer Mutter Elsa Kässler bestattet. Diese verstarb bereits im Jahr 1977. Den expliziten Wunsch, ohne öffentlichen Pomp begraben zu werden, hatten die beiden Schwestern testamentarisch festhalten lassen.

Testamentarischer Wunsch nach Stille

Auf dem Grabstein der Mutter Elsa Kässler sind nun auch die Namen der Töchter eingraviert. Die Kessler-Zwillinge nutzten dabei einen leichten Abwandel ihres bürgerlichen Namens. Während die Mutter den Nachnamen Kässler mit zwei 's' und 'ä' schrieb, schrieben sich Alice und Ellen ihren Künstlernamen mit 'e' statt 'ä'. Diese kleine orthografische Differenz ist auf dem Denkmal am Waldfriedhof sichtbar.