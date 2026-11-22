Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fordert sofortigen Ausgleich der kalten Progression. Die Koalition ist gespalten über Finanzierung und politische Machbarkeit.

Bayerns Regierungs- und CSU -Chef Markus Söder hat in einer aktuellen Medienaktion einen heftig diskutierten Wirtschaftsimpuls gesetzt. Mit einem expliziten Vorstoß gegenüber dem Nachrichtenportal BILD fordert der 58-jährige Politiker, die sogenannte kalte Progression im deutschen Steuerrecht unverzüglich auszugleichen. Diese Forderung spaltet die politische Landschaft im Bundesland Bayern und darüber hinaus deutlich. Söder argumentiert, dass der Staat die Kaufkraft der Bürger vor weiteren Abzügen durch Inflation und Steuern schützen müsse.

Kernelement des Vorschlags und Finanzierungsbedarf

Die kalte Progression beschreibt das Phänomen, bei dem nominale Lohnerhöhungen infolge der Teuerung die Steuerprogression in höhere Grenzsteuersätze schieben, obwohl die reale Kaufkraft stagniert oder sinkt. Söder verlangt, diesen Effekt nun sofort zu korrigieren, um die Bürger finanziell zu entlasten. Der finanzielle Aufwand für diese Maßnahme wird vom Bundeshaushalt auf rund vier Milliarden Euro beziffert. Davon entfallen 1,8 Milliarden Euro auf den Bund, während die Länderhaushalte mit zusätzlichen 2,2 Milliarden Euro belastet würden.

Also read Kfz-Versicherung: Frist endet am 30. November – Autofahrer verschenken sonst womöglich Hunderte Euro

Diese Summe stellt die aktuelle Haushaltspolitik vor massive Herausforderungen. Der Bundeshaushalt muss in der laufenden Woche durch den Bundestag verabschiedet werden. Sollte sich Markus Söder mit seinem Vorhaben durchsetzen, müsste Finanzminister Lars Klingbeil den Etat erneut aufschnüren und ändern. Die bereits geplanten Ausgabenpläne wären durch die neuen Entlastungskosten nicht mehr haltbar.

Unterschiedliche Positionen der Koalitionspartner

Im Koalitionsausschuss, dem Gremium aus CDU, CSU und SPD, konnten sich die Beteiligten bisher nicht auf den Ausgleich einigen. Markus Söder, der selbst an diesen Verhandlungen teilgenommen hat, bestehen weiter auf seiner Linie. Er bezeichnet die Maßnahme als eine dringende Notwendigkeit, die Fragen der Gerechtigkeit und der politischen Glaubwürdigkeit des Staates berührt. Für ihn ist der Status quo inakzeptabel.

Advertisement

Einige Akteure der Unionsparteien sehen das anders. Andreas Mattfeldt, der 57-jährige Haushaltspolitiker der CDU, zeigt sich zwar grundsätzlich offen für den Gedanken. Er betonte jedoch, dass eine solche Leistung nur bei vernünftiger Haushaltspolitik dauerhaft leistbar sei. Mattfeldt verknüpft die Entlastung zudem mit anderen Maßnahmen wie einer dauerhaften Stromsteuerentlastung. Seine Kritik richtet sich an jene Landespolitiker, die selbst keine finanziellen Eigenbeiträge leisten wollen. Er lobt Söder als den einzigen Ministerpräsidenten, der nach seiner Einschätzung bereit sei, selbst mit der eigenen Steuerkasse zu zahlen.

Reaktionen von Wirtschaftsverbänden und weiteren Politikern

Steuerzahler-Chef Reiner Holznagel (50) unterstreicht die Position von Markus Söder vollumfänglich. Er sieht einen unerträglichen Widerspruch darin, dass Finanzminister Lars Klingbeil die negativen Folgen der Inflation öffentlich beklagt, gleichzeitig aber den Staat über die Einkommensteuer an diesen steigenden Preisen mitverdienen lässt. Aus Sicht der Steuerzahlerorganisation ist dies ein unverhältnismäßiger Eingriff in die private Haushaltsplanung.

Andere Landespolitiker äußern hingegen deutliche Vorbehalte gegenüber dem Vorstoß. Olaf Lies, der 59-jährige Ministerpräsident von Niedersachsen und Vertreter der SPD, zeigt zwar große Sympathie für die Idee der Entlastung. Er weist jedoch darauf hin, dass Verantwortliche im Koalitionsausschuss in Berlin offenlegen müssten, wie die Finanzierung der bereits getroffenen teuren Versprechen sowie der neuen Entlastung gesichert werden soll. Lie betont, dass Kommunen für die Einnahmeverluste entschädigt werden müssten.

Auswirkungen auf Kommunen und politische Gegenstimmen

Dietmar Woidke (65), der Ministerpräsident von Brandenburg und ebenfalls der SPD angehörig, teilt das Ziel, Arbeitnehmer vor rein inflationsbedingten Steuerlasten zu schützen. Gleichzeitig warnt er davor, dass Steuerentlastungen nicht zu Engpässen in der kommunalen Infrastruktur führen dürfen. Für Woidke ist es essentiell, dass den Städten und Gemeinden das nötige Geld für Schulen, Kitas und Straßen nicht fehlt. Dies erfordert klare Kompensationsmechanismen.

Advertisement

Scharfe Kritik kam jedoch auch aus Reihen der Unionsparteien. Der 51-jährige Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Gordon Schnieder (CDU), verurteilte die Forderung von Markus Söder in der Rheinischen Post als schlicht unseriös. Schnieder argumentiert, dass solche politischen Forderungen nur dann legitim seien, wenn ehrlich und transparent dargelegt werde, wie die entsprechenden Maßnahmen finanziert werden sollen. Ohne einen konkreten Finanzierungsplan seien die Ankündigungen nicht haltbar.