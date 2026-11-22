CSU-Chef Markus Söder bringt die kalte Progression in die Haushaltspolitik ein und gefährdet die Finanzierung durch die CDU-Partei. Die Folgen für den Bundeshaushalt sind gravierend.

Markus Söder hat seine taktische Zurückhaltung in der Bundespolitik beendet und stellt sich mit einer radikalen Forderung in den Mittelpunkt der aktuellen Haushaltdebatte. Der CSU -Chef verlangt in einem Interview mit der BILD-Zeitung die sofortige Abschaffung der kalten Progression durch massive Steuergelder, was direkten Konflikt mit der Koalitionspartei SPD und der Bundesregierung verursacht. Diese Forderung trifft den Bundeshaushalt im entscheidenden Moment, kurz vor der geplanten Verabschiedung durch den Bundestag, und erschüttert die finanzielle Stabilität des kommenden Jahres.

Finanzierungslücke und Stromsteuer-Strategie

Die Forderung nach Steuergeldern hat direkte milliardenschwere Konsequenzen für den Bundeshaushalt und die Budgets der einzelnen Bundesländer. Finanzminister Lars Klingbeil und die Landesregierungen verfügen derzeit über keine finanziellen Spielräume, um diese zusätzlichen Ausgaben zu decken. Söder, der als ehemaliger bayerischer Finanzminister die Details der Haushaltsplanung genau kennt, kritisiert scharf, wie die Schwarz-Rote Koalition mit den Zahlen des Haushaltsjahres 2027 hantiert hat.

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Ein zentrales Beispiel für diese als unseriös empfundene Finanzierungslogik ist die Senkung der Stromsteuer. Die Regierung plant, die Finanzierung dieser Maßnahme aus dem EEG-Fördersystem zu speisen, was letztlich Bürger und Unternehmen zur Kasse bitten würde. Bei hohen Strompreisen erhalten Betreiber von Wind- und Solarparks kaum Ausgleichszahlungen, sodass Milliarden im Etat verbleiben, die für die Stromsteuersenkung genutzt werden können. Bei sinkenden Strompreisen würde diese Finanzierungsquelle jedoch sofort zusammenbrechen.

Die Initiative für diese riskante Wette auf den Strompreis stammt von der Union unter der Führung von Friedrich Merz. Söder bewertet diese Konstruktion als inakzeptabel für die Stabilität des gesamten Finanzwesens und sieht darin einen Beleg für die mangelnde Kompetenz der Koalitionspartner. Der CSU-Chef unterstreicht, dass eine derart fragile Finanzierung keine Basis für eine verlässliche Steuerpolitik sein kann.

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Politisches Chaos und Rentenanpassung

Neben der Haushaltsfrage sieht Söder auch die geplante Rentenreform als gescheitert an, da die SPD politisch gelähmt ist. Die Sozialdemokraten befinden sich in einer Übergangsphase, bis zur Neuwahl der gesamten Parteispitze Mitte Januar. Diese interne Unentschlossenheit macht es der Union unmöglich, Reformen im Kabinett durchzubringen. Söder bezweifelt, dass eine Rentenreform unter Hubertus Heil oder den potenziellen Nachfolgern wie Manuela Schwesig politisch durchsetzbar ist.

Die Unfähigkeit der Koalition, grundlegende Reformen zu vollziehen, verstärkt Söders Eindruck, dass die Regierungskoalition auf Dauer nicht handlungsfähig ist. Er analysiert die Positionen seiner politischen Mitspieler präzise und zieht daraus Konsequenzen für die eigene Strategie. Die aktuelle Lähmung der Regierung wird von der CSU als Chance genutzt, sich als einzige handlungsfähige Kraft zu positionieren, während die anderen Parteien sich gegenseitig blockieren.

Neue Rolle und Zukunft der Union

Markus Söder hat deutlich gemacht, dass er nicht länger als passiver Mediator in einer scheiternden Koalition agieren will. Nach der dramatischen Nacht im Kanzleramt, in der er den Kanzler zur Rückkehr von einem gescheiterten Stromsteuer-Gipfel bewegte, hat er seine Rolle als Antrieb der Union verändert. Er will verhindern, dass die Union im schwarz-roten Desaster untergeht, und bereitet sich darauf vor, die Führung der Koalition zu übernehmen oder sie aufzulösen.

Die Warnung an Friedrich Merz ist klar: Sollte die Situation untragbar werden, könne der Kanzler plötzlich aufstehen und gehen, ähnlich wie der letzte Sachsen-König August III. Es obliege dann der Union, die politischen Probleme selbst zu lösen. Söder zeigt sich damit als starker Akteur, der die Machtverhältnisse neu definiert und die Union von der Abhängigkeit von der SPD lösen will. Diese Haltung signalisiert eine härtere Gangart in den kommenden Verhandlungen.

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Perspektiven und Söders persönliche Pläne

Die politischen Manöver Söders sind auch in den Kontext seiner persönlichen Karriereplanung einzuordnen. Im Januar wird der CSU-Chef 60 Jahre alt und strebt die Wiederwahl zum Ministerpräsidenten Bayerns in zwei Jahren an. Parallel dazu wird erwartet, dass er als möglicher Kanzlerkandidat der Union dringend benötigt wird, falls die aktuelle Regierungskrise eskaliert.

Söder nutzt die aktuellen Spannungen, um seine Position innerhalb der Union zu stärken und die Bereitschaft für eine Neuausrichtung der Politik zu testen. Der Rollenwechsel vom vermittelnden Parteifreund zum treibenden Antreiber ist damit ein erster, aber entscheidender Schritt. Es bleibt abzuwarten, ob die Union diesem Kurs folgt und ob Söders Forderungen nach der kalten Progression im Haushaltskampf tatsächlich umgesetzt werden können oder zu einem weiteren Graben zwischen den Koalitionspartnern führen.