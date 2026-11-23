CSU-Chef Markus Söder will die kalte Progression sofort ausgleichen, obwohl die Koalition gerade einen Haushalt beschließt. Die Unionsfraktion sieht sich durch das Timing unter Druck gesetzt.

Markus Söder hat mit seiner Forderung nach einem sofortigen und vollen Ausgleich der kalten Progression für erheblichen Unmut in der Unionsfraktion gesorgt. Der CSU-Vorsitzende richtete sich in einem Interview mit der "Bild am Sonntag" direkt an die Öffentlichkeit und betonte, dass diese Maßnahme nicht in ferner Zukunft, sondern unverzüglich erfolgen müsse. Seine Begründung dafür lautet, es gehe um Gerechtigkeit für die Leistungsträger und um die Glaubwürdigkeit der Regierung.

Söder provoziert Koalitionspartner

Der Vorstoß von Markus Söder trifft die schwarz-rote Koalition zu einem extrem ungünstigen Zeitpunkt. Die Union und die SPD hatten sich erst kürzlich nach wochenlangen und zähen Verhandlungen auf einen neuen Bundeshaushalt geeinigt. Dieser Prozess war durch Sonderfraktionssitzungen, eine sechzehnstündige Bereinigungssitzung und einen achtstündigen Koalitionsausschuss geprägt. Sogar fünf Milliarden Euro für die Senkung der Stromsteuer wurden auf den letzten Metern noch aufgebracht, doch für den vollen Ausgleich der kalten Progression fehlten die Mittel. Der Haushalt soll am Freitag im Bundestag beschlossen werden.

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Inhaltliche Einigkeit bei unterschiedlichen Prioritäten

Praktisch alle Parteien in Union und SPD sind inhaltlich dafür, die durch Inflation verursachten steuerlichen Mehrbelastungen der letzten elf Jahre zu erstatten. Auch für andere Unionspolitiker steht der Schritt nicht zur Disposition. Bereits am Freitag hatte der Tagesspiegel einen rückwirkenden Ausgleich für das kommende Jahr thematisiert. Von Bundeskanzler Friedrich Merz und Fraktionschef Thorsten Frei erwarten Abgeordnete wie der CDU-Politiker Dorn klare Signale in diese Richtung. Die mühsam gefundene Einigung auf den Haushalt darf jedoch nicht gefährdet werden.

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Finanzielle und politische Konsequenzen

Unter Haushalts- und Finanzpolitikern der Union sorgt die Initiative von Markus Söder für große Frustration. Ein einflussreicher CDU-Abgeordneter betonte, dass der Haushalt für 2027 bereits abgeschlossen sei. Sollte nun noch der volle Ausgleich der kalten Progression erfolgen, müsste dieser Haushalt erneut aufgemacht werden. Allein der Bundesanteil beläuft sich auf mindestens weitere 1,8 Milliarden Euro. Dennis Radtke, Vorsitzender des CDU-Arbeiterflügels, kritisierte gegenüber der "Augsburger Allgemeinen", wie ein solches Manöver innerhalb von fünf Tagen seriös umgesetzt werden sollte.

Kritik aus den Ministerpräsidenten-Reihen

Auch in den von CDU geführten Ländern stößt das Vorgehen von Markus Söder auf Kritik. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst forderte in einem ZDF-Interview auf, die Realität des Bundeshaushalts anzuerkennen. Sein rheinland-pfälzischer Amtskollege Gordon Schnieder nannte die Forderung "unseriös" und verwies darauf, dass eine kurzfristige Entlastung nur auf Kosten des Bundes tragbar wäre. Schnieder stichelte zudem zurück und fragte, ob die Mütterrente III, die den Bund doppelt so viel kostet, derzeit tatsächlich Vorrang haben sollte. Die Steuerausfälle müssten zudem von Ländern und Kommunen in Höhe von zwei Milliarden und 400 Millionen Euro getragen werden, deren Haushalte oft prekärer sind.