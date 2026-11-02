Markus Söder sichert Milliardeninvestitionen in Bayern mit Abu Dhabi

Bayerischer Ministerpräsident Markus Söder vereinbart mit den Vereinigten Arabischen Emiraten eine Wirtschaftskommission und hofft auf 10 Milliarden Euro Investitionen für die bayerische Industrie.

Bayerischer Ministerpräsident Markus Söder hat in den Vereinigten Arabischen Emiraten einen diplomatischen und wirtschaftlichen Meilenstein erzielt. Bei einem Besuch in Abu Dhabi sicherte er sich die Zusage für den Aufbau einer gemeinsamen Wirtschaftskommission zwischen Bayern und den Emiraten. Der Fokus liegt dabei auf der Realisierung von Milliardeninvestitionen in die bayerische Industrie.

Strategische Partnerschaft mit den Emiraten

Die Gespräche zwischen Markus Söder und Scheich Mohammed bin Zayed al Nahyane konzentrierten sich auf die Intensivierung der bilateralen Handelsbeziehungen. Bereits im September hatte der Emir von Abu Dhabi Söder in München besucht und versprochen, zehn Milliarden Euro in bayerische Unternehmen zu investieren. Dieser Besuch diente der Vertiefung der bereits bestehenden Verbindungen und der Konkretisierung der Pläne. Söder betonte, dass es wichtig war, den Besuch schnell zu organisieren, um klarzustellen, dass Bayern das Angebot ernsthaft annimmt.

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Als Höhepunkt der diplomatischen Bemühungen empfing Scheich Mohammed bin Zayed den bayerischen Ministerpräsidenten gemeinsam mit seinen Söhnen und verschiedenen Ministern. Die Treffen sollten signalisieren, dass die Investorenpartnerschaft mit voller Intensität verfolgt wird. Söder lobte die gute Zusammenarbeit und betonte, dass die Emiraten bereit sind, ihre Tore für bayerische Technologie und Expertise zu öffnen. Diese Ebene der direkten Kontakte auf höchster politischer Ebene unterstreicht die strategische Bedeutung des Abkommens.

Kulturelle Einbindung und wirtschaftliche Ziele

Der Besuch von Markus Söder beinhaltete auch kulturelle Elemente, um die Beziehung zu festigen. Söder erhielt traditionelle Gewänder, darunter eine weiße Kandora, geschenkt. Am Morgen besuchte er den Al Wathba Camel Race Track, um die lokale Tradition des Kamelrennens zu würdigen. Obwohl die Sonne stark brannte, zeigte Söder Respekt vor den Bräuchen der Region, auch wenn er diese als weniger ansprechend empfand.

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Ein weiterer wichtiger Stop war die Scheich Zayed Grand Moschee, eine der größten Moscheen der Welt, in der bis zu 50.000 Gläubige gleichzeitig beten können. Die Anlage wurde vom Vater des aktuellen Emirs in Auftrag gegeben. Söder nutzte diese Besuche, um die kulturelle Verbindung zu stärken, während er gleichzeitig sein wirtschaftliches Ziel verfolgte: den Zugang zu neuen Märkten und den Schutz der bayerischen Industrie vor Verkäufen an ausländische Konzerne.

Neue Initiativen für Handel und Technologie

Im Zentrum der Verhandlungen stand die Einrichtung einer gemeinsamen Wirtschaftskommission. Diese soll den Weg für leichteren Visazugang für deutsche Delegationen ebnen und den Wissenstransfer beschleunigen. Die Zusammenarbeit konzentriert sich auf die Schlüsselbereiche Künstliche Intelligenz, Verteidigung und Maschinenbau. Söder erklärte, dass das Ziel darin besteht, Aufträge zu erhalten, nicht aber, bayerische Firmen an arabische Investoren zu verkaufen.

Zusätzlich diskutierte Söder die Möglichkeit einer Freihandelszone mit Europa, die sich am Mercosur-Abkommen mit Südamerika orientieren könnte. Diese Vision zielt darauf ab, den Handel zwischen Europa und den ölreichen Emiraten zu liberalisieren und neue Anlagemöglichkeiten in Europa zu schaffen. Die Emiraten suchen derzeit nach sicheren Investitionsquellen, und Bayern bietet sich als stabiler Industriepartner an.

Ausblick und nächste Schritte

Während seines Aufenthalts traf Söder auch Bundeswirtschaftsministerin auf der Öl-Messe Adipec in Abu Dhabi. Die Anwesenheit auf dieser Messe unterstreicht die internationale Bedeutung der Region als Energie- und Wirtschaftsmotor. Die geplante Wirtschaftskommission wird nun mit der Arbeit beginnen, um die konkreten Schritte der Zusammenarbeit zu definieren.

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Söder geht davon aus, dass die Emiraten alles daran setzen, die Partnerschaft erfolgreich umzusetzen. Die Gespräche haben gezeigt, dass beide Seiten ein großes Interesse an einer engen Verflechtung haben. Die nächsten Monate werden zeigen, wie schnell die Investitionen in die bayerische Wirtschaft fließen und welche konkreten Projekte aus der Wirtschaftskommission hervorgehen werden.