Markus Söder von CSU: Ein neuer Stil, aber längst nicht weniger eisig

CSU-Chef Markus Söder hat bekanntgegeben, dass er seinen Stil ändern wird und aufhört mit seiner harten Art zu sprechen. In der Regierungserklärung betonte er, dass er künftig stärker darauf achten wird, dass Ton und Stil der Lage unserer Demokratie angemessen sind. Gleichzeitig kündigte Söder den Verzicht von Fotos von Essen im Internet und Krawatten bei offiziellen Auftritten an.

CSU -Chef Markus Söder will seinen Stil ändern. Kein Gepolter vom bayerischen Löwen mehr, verspricht er.

"Ich bin überzeugt, dass es wichtig ist, einanderzuhören, statt sich nur zu beschimpfen. ", sagte Söder auf die Opposition im Bayerischen Landtag. "Auch ich habe manchmal in der Vergangenheit sehr deutliche Worte gewählt", fügte er hinzu. "Aber ich werde künftig stärker darauf achten, dass Ton und Stil der Lage unserer Demokratie angemessen sind.

", betonte Söder. Söder"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Ich trete auch in Berlin gelassener auf, "so Söder. Manche Entscheidungen würden einfach schwieriger werden, wenn er dort mit "bayerischem Temperament" auftreten würde. Entsprechend Süders Zusagen waren am Donnerstagvormittag die Schlusssätze einer Regierungserklärung zur Lage Bayerns.

Und es war damit auch die Erklärung zu den äußeren Veränderungen des -Chefs in den letzten Wochen: Bart ab. Keine Fotos von Essen im Internet mehr. Krawatte bei offiziellen Auftritten. Als Ministerpräsident und Vorsitzender der mit Abstand stärksten demokratischen Kraft in Bayern sehe ich mich nicht nur als oberstenManager oder Kümmerer des Freistaates, sondern auch als Hüter und Schützer der bayerischen Verfassung und unserer liberalen Demokratie.

Eine Charme-Offensive auch Richtung schwarz-rote Koalition im Bund: "Ich trete auch in Berlin gelassener auf," so Söder. Manche Entscheidungen würden einfach schwieriger werden, wenn er dort mit "bayerischem Temperament" auftreten würde. So habe das Institut der Deutschen Wirtschaft "einen geradezu lehrbuchhaften Wandel in den letzten zehn Jahren" bescheinigt. Stärkste Antriebskraft: die Hightech-Agenda, die Söder 2018 gestartet hatte.

Mit beeindruckendem Ergebnis: stärkstes Wirtschaftswachstum, niedrigste Arbeitslosenquote. Bayern ist der Stabilitätsanker in Deutschland, so Söder. "Nach bayerischem Vorbild plant der Bund auch eine eigene Hightech-Offensive.





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